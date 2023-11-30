Yunanistan'ın ölüme terk ettiği Türkiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kuvvetli fırtına ile birlikte gelen yağış oldukça etkili oldu. Meteorolojinin günlerdir uyarılarda bulunduğu olumsuz hava şartları gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Güneybatı ve batı yönlerinden saatte zaman zaman 75 ile 100 kilometre hızla estiği tahmin edilen lodos Ayvalık’ta sahil şeridindeki bazı küçük balıkçı teknelerini batırdı.