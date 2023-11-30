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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği Türkiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca botları patlatılarak Türk karasularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Semih Bozkuş
01:04 - 30/11/2023 четверг
Yeni Şafak
Ayvalık’ta Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 göçmen kurtarıldı.

Ayvalık’ta Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 42 göçmen kurtarıldı.

Balıkesir açıklarında ölüme terk edilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken Yunan unsurlarınca botları patlatılarak Türk karasularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Ayvalık açıklarında bir lastik bot üzerinde bir grup göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.


Bölgeye KB-4510 isimli ekibini gönderen Sahil Güvenlik, Yunan unsurlarınca botları patlatılan ve Ege Denizi’nde sürüklenen göçmenleri kurtardı.


Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 göçmen Cunda Adası’nda ki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.


Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.


42 göçmen Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderildi.



#Balıkesir
#Ayvalık
#Düzensiz Göçmen
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