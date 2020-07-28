Mersin'de asker otobüsü faciası: 4 şehidimiz var

Mersin Mut’ta askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 2 şoför hayatını kaybetti, 27 asker de yaralandı. Kaza sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk bilgilere göre kazanın fren arızası nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 sürücünün hayatını kaybettiğini, 4 askerin şehit olduğunu, 27 kişinin yaralandığını bildirdi. Alınan bilgiye göre, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

10 ASKERİMİZ AĞIR YARALI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Mut ilçesi Sertavul mevkisinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış, ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Şehit Mustafa Dağlı

KKTC’YE İNTİKAL EDECEKLERDİ

Askerlerin, Manisa’dan Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’na gönderildikleri ve KKTC’ye intikal edecekleri öğrenildi. Kazada yaralanan askerlerden 2’si ambulans helikopterle, biri de kara yoluyla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaralıları tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Su, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın 07.30 civarında meydana geldiğini belirterek, “Asker taşıyan sivil bir otobüs. Muhtemelen fren boşalması gibi görünüyor ama tahkikat devam ediyor. 10 yaralının durumları ağır, tedavileri devam ediyor.” dedi.

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Şehit Samet Çaldır

Şehit Caner Mayandağı

OTOBÜS OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Kaza yapan otobüs, incelemenin ardından kaza yerinden kaldırıldı. Yolda Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Trafiğin normale döndüğü kara yolundaki hasar gören trafik levhaları da düzeltildi.

Şehit Kerim Arslan

Şoför elinden geleni yapmış

Olay yerinde incelemelerde bulunan Akar, daha sonra hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza sonrası beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mersin›e gitti. Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, kaza yerine geçti. Akar olay yerinde incelemelerde bulundu, Vali Su ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

ARAÇTA TEKNİK ARIZA OLDU

Akar, kaza yerindeki incelemelerinin ardından beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mut Devlet Hastanesi’ne geçti. Burada yaralı askerleri ziyaret eden, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Akar, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin güne elim bir kaza ile başladığını belirtti. Akar, kaza yapan otobüsün önceki gün saat 21.45’te Manisa Alaşehir’den hareket ettiğini daha sonra Afyonkarahisar’da saat 2.40’da mola verildiğini, şoför değişiminin, otobüsün bakımının yapıldığını ve tekrar yola devam edildiğini anlattı. .

OTOBÜSÜN FRENİ BOŞALDI

Konya’da saat 06.30 civarında ikinci molanın verildiğini bildiren Akar, “Orada da benzer şekilde şoför değişimi ile dinlenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması gerçekleşti. Bu çerçevede intikal devam ederken saat 07.20 civarında maalesef bu olay meydana geldi. İlk aldığımız bilgilere göre, araçta teknik arıza meydana geldiği, frende problem olduğu, frende bir boşalma söz konusu olduğuna dair görgü tanıklarından bilgiler aldık. Bu çerçevede şoför maalesef elinden gelen gayreti göstermesine rağmen bu elim kaza maalesef meydana gelmiş bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

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