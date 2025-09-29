Yeni Şafak
Yurt dışına kaçırılan 307 sikke ve 11 obje komşuya takıldı

16:0529/09/2025, Pazartesi
IHA
Bilirkişi incelemesine göre gümüş, bronz ve kurşundan oluşan 307 adet sikke ile 11 kültürel değer taşıdığı belirlenen obje olduğu tespit edildi.
Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan bir tır içerisindeki 307 antika sikke, Bulgaristan gümrük görevlileri tarafından yakalandı.

Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda yapılan kontrollerde, Türkiye’den giriş yapan bir tırda 307 antika sikke ve 11 obje ele geçirildi.

Sebze kasasının altına gizledi

Ülkeye giren ve risk analizi sonucu detaylı muayeneye alınan araçta, yarı römorkun sağ bölümünde bulunan sebze kasasının altında antika eşyaların gizlendiği iki plastik poşet bulundu. Bilirkişi incelemesine göre gümüş, bronz ve kurşundan oluşan 307 adet sikke ile 11 kültürel değer taşıdığı belirlenen obje olduğu tespit edildi.

Kaçak eserlere el konulurken, sürücü hakkında gümrük kanununa göre çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.


#Edirne
#Kapıkule Sınır Kapısı
#Sikke
