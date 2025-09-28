Hasret bitti: 83 tarihî sikke Türkiye’ye döndü!

Bu tarihi buluşma, yalnızca bir iade süreci değil; Türkiye’nin kültürel mirasına sahip çıkma konusundaki kararlılığının ve uluslararası saygınlığının somut göstergesi oldu. Türkiye, son yıllarda yürüttüğü kararlı mücadeleyle yüzlerce eseri ait olduğu topraklara kavuşturdu. Bu son gelişmeyle birlikte, “Türkiye’nin tarihî mirasına sahip çıkıyoruz, eserler birer birer yuvasına dönüyor.” mesajı da tüm dünyaya bir kez daha verilmiş oldu. Artık uluslararası alanda da kabul gören bir gerçek var: Eğer bir eser Anadolu kökenliyse, Türkiye onun peşini asla bırakmıyor; er ya da geç ait olduğu topraklara dönüyor.”