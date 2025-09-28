Yeni Şafak
Filipinler'de muson yağmurları ve tayfunlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı

11:2828/09/2025, Pazar
AA
Ülkenin çeşitli bölgelerinde yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısının 26’ya çıktı, 33 kişinin yaralandı ve 14 kişinin kayboldu.
Filipinler'de muson yağmurları ve tayfunların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya yükseldiği, yaklaşık 2,8 milyon kişinin afetlerden etkilendiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) muson yağmurları ile Ragasa, Mitag (Mirasol) ve Bualoi tayfunlarına ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, muson yağmurları ve tayfunların ülkenin çeşitli bölgelerinde yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısının 26’ya çıktığı, 33 kişinin yaralandığı ve 14 kişinin kaybolduğu belirtildi.


Ülkenin çeşitli bölgelerinde 8 bin 916 evin hasar gördüğü, afetlerden yaklaşık 2,8 milyon kişinin olumsuz etkilendiği kaydedildi.Batı Pasifik'te ilki 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşmüştü.Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan "süper tayfun" nedeniyle Filipinler, Tayvan ve Hong Kong'da fırtına ve acil durum uyarıları yapılmıştı.



#Filipinler
#muson
#NDRRMC
#tayfun
