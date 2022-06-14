Yürüyüş talimatı Kandil’den

HDP’nin bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan’a “özgürlük” adı altında Bursa’da gerçekleştirmek istediği yürüyüşün talimatını PKK elebaşlarından Duran Kalkan’ın verdiği ortaya çıktı. 30 Mayıs’ta örgüte müzahir bir televizyon kanalına konuşan PKK elebaşı, Türkiye’de Gezi benzeri yeni bir eyleme ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 7 Haziran’da da “Selahattin Erdem” takma adıyla örgüte müzahir bir yayın organında yazı kaleme alan Kalkan, “demokrat olmanın tek ölçütünün AK Parti ve MHP’ye karşı çıkmak olduğunu” öne sürüp “Bu somut olarak 12 Haziran’da yapılacak büyük Gemlik yürüyüşüne katılımda ve desteklemede kendini gösterecektir” diyerek HDP’ye yürüyüş talimat verdi.

AMAÇ İKİNCİ GEZİ

Duran Kalkan’ın talimatından sonra HDP milletvekilleri ve terör örgütüne müzahir gruplar, Gezi benzeri çatışma ve kaos ortamı oluşturmak amacıyla harekete geçti. Türkiye’nin bazı illerinden Gemlik’teki eyleme katılmak için planlamalar yapıldığı tespit edildi. İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Şanlıurfa ve Van’da toplanma noktaları oluşturuldu, ancak PKK ve HDP istediği desteği bulamadı. Bu illerde HDP milletvekilleri dahil 1753 kişi toplandı. Bursa’da ise toplanma olmadı. Emniyetin geniş güvenlik önlemleriyle, kanuna aykırı eyleme kalkışan 106 kişi gözaltına alındı. İstanbul Kadıköy’de polise saldıran DBP’li Salihe Aydeniz daha önce Van’daki PKK eyleminde de polisin kolunu ısırmıştı. Aydeniz ve diğer HDP’li milletvekilleriyle ilgili adli süreç başlatıldı.

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OYNAT 00:33 Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.



Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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