Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde üst yapı çalışmaları devam ediyor

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın SİHA sözleri sosyal medyada ti'ye alındı: Gerçek değil oyuncak uçak

Dünyadan peş peşe övgü haberlerinin geldiği, savaşın seyrini değiştiren, ülkelerin almak için sıraya girdiği Türk SİHA'ları fondaş medyada hazımsızlık yaptı. TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ canlı yayında Türk SİHA'larını oyuncağa benzeterek, 'Türkiye'deki SİHA ve İHA üreten bunlar planör. Oyuncak uçak gibi düşünün yani bir uçak teknolojisi filan değil böyle ileri teknoloji filan deniliyor ama yüzde 70'i zaten dışardan gelmiş montajla sağlanıyor' dedi. Yanardağ'ın fıkra gibi açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını diline düştü. Onlarca kişi Yanardağ ile dalga geçti.

