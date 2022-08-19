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ARTVİN

Yusufeli'de 7'nci kez taşınma başladı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde taşınma süreci başladı. İlçenin İşhan köyünde yaşayanlar, imece usulü eşyalarını taşırken, inşası biten tek katlı evlerine yerleşti. Yöre halkı, anılarını geride bırakmanın hüznü ile villayı andıran yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu bir arada yaşadı.

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Haber Merkezi DHA
Yusufelide 7nci kez taşınma başladı
Yusufeli Barajı'na taşınma süreci devam ediyor.

İlçenin İşhan köyünde yaşayanlar, imece usulü eşyalarını taşırken, inşası biten tek katlı evlerine yerleşti. Yöre halkı, anılarını geride bırakmanın hüznü ile villayı andıran yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu bir arada yaşadı.

  • Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapımına başlandı. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan barajın gövde inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkeziyle köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak.

YAPILAŞMA TAMAMLANDI

İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolguyla 153 hektar alan elde edildi. 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmalarıyla hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilk ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları tamamlandı.

Su altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi.

152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınacak olan Yusufeli'nin ilçe merkezi ve köylerde süreç başladı. Sular altında kalacak 7 köyden 1'i olan İşhan köyünde yaşayanlar, eşyalarını toplayıp, kendilerine ait araç ve kamyonetlerle yeni evlerine taşıdı. Köy halkı, birbirlerinin eşyalarını imece usulüyle taşıyıp, yeni evlere yerleştirdi. Yöre halkı, anılarını geride bırakmanın hüznü ile villayı andıran yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu da bir arada yaşadıklarını dile getirdi. 9 bin kişinin yer değiştireceği ilçede, taşınma sürecinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

İşhan köyü muhtarı Nusret Koç, "Köylülerimiz şu anda yeni yerleşim yerlerine yavaş yavaş taşınmaya başladı. Biz de elimizden geldiği kadarınca kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'de birinci dünyada üçüncü: 'Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı
EKONOMİ
Türkiye'de birinci dünyada üçüncü: 'Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı

Türkiye'nin en yeni ilçesi oldu: Binlerce kişi hak sahibi olacak
FOTOĞRAF 13
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Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Artvin'deki Yusufeli Barajı'nda sona gelindi. Baraj 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte.
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Bugüne kadar bin 501 hak sahibine konutları teslim edilirken, 127 hak sahibine ise iş yerleri teslim edildi.
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Mevcut ilçenin hemen üst kısmındaki bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015 yılında başlayan çalışmalar sonrası bu yaz hak sahiplerinin evlerine taşınması bekleniyor.
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2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskan projesi olma özelliği taşıyan ilçede, konut ve iş yeri fiyatlarını belli olmasının ardından hak sahiplerine ev ve iş yerleri teslim edilmeye başlandı.
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Artvin'de Yusufeli Barajı'nın yapımı sonrası sular altında kalacak olan 7 köyden biri olan İşhan köyü sakinleri evlerine kavuşuyor.
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Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçe merkezinin yanı sıra, 7 köyde baraj sularından kısmen etkileniyor.
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Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında su tutma işlemi öncesi 7 köyün taşınma işlemleri için çalışmalar devam ediyor.
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Baraj sularından 52 hanesi etkilenen İşhan köyünde çalışmalar sona erdi. Lüks villaları andıran köy evlere kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aileleri Artvin Valisi Yılmaz Doruk ziyarette bulundu.
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Artvin Valili Yılmaz Doruk burada yaptığı açıklamada, \"Peşin ödeme gücü olmayanlar 20 senelik ödeme seçeneğini tercih edebilir.<br>
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İlk 5 sene ödeme yapılmayacak. O zaman çok çok daha uygun olacak. Bazen vatandaşımız peşin ödeyeyim tapumu alayım diye düşündüğü için o parayı toplamada zorlanıyor. Böyle durumlarda önerimiz 20 senelik ödeme sürecini tercih etmeleri.
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Vatandaşımız için getirilecek kolaylık bizi de çok mutlu ediyor. İnşallah birlik beraberlikle olan sorunları çözeriz. Evler pahalı değil ama bazen vatandaşımızın ödeme gücü yetmeyebiliyor. Evler çok güzel olmuş. Vatandaşlarımız daha da güzelleştirecektir\" diye konuştu.
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Ziyarete DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Dereci, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ve diğer ilgililer de katıldı.
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Türkiye'nin en yeni ilçesi oldu
Türkiye'nin en yeni ilçesi oldu: Binlerce kişi hak sahibi olacak
Türkiye'nin en yüksek dünyanın üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı inşaatında sona gelindi. Baraj nedeniyle Artvin'in Yusufeli ilçesi yeniden taşınıyor. Yusufeli'nin bu taşınması yaklaşık 1,5 asırda yani 150 yıl içerisinde 7. kez olacak. Yusufeli taşınma bitince Türkiye'nin en yeni ilçesi olacak.
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