Z Kuşağı rahat ve konforlu bir iş istiyor

Daha özgür ruhlu, kariyer hedefleri yüksek fakat iş yapma konusunda da atılgan olmayan bu nesille ilgili yeni araştırmalar yapıldı. Çalışma hayatındaki son veriler üzerine yapılan araştırmalarda; Z kuşağı diye nitelendirilen 2000 yılı sonrası doğanların, çalışma hayatlarında iş yaşam dengesini önceledikleri görüldü.





İŞ DÜNYASI Z KUŞAĞINI NASIL ÇALIŞTIRACAK

İş hayatındaki istihdam hacmi giderek büyüyen 2000 yılı sonrası doğanlar, davranış biçimleri ve ilgi odaklarının farklılığı ile uzun zamandır konuşulmaya devam ederken bir taraftan da iş dünyası Z kuşağını verimli çalıştırma formülleri arayışı içinde. Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan Datassist Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nazmiye Uça, öğrenmeye açık bir kuşak olarak nitelediği Z kuşağının verimli çalıştırılması ile ilgili “Organizasyonlar Z kuşağı ile çalışmak ve sürdürülebilir olmak zorunda. Bu durumda Z kuşağını ofise nasıl getireceklerine ve onları motivasyonlarını nasıl yüksek tutacaklarını öğrenmek zorundalar" dedi.









ANLAMSIZ KURALLARA TAHAMMÜLLERİ YOK

Uça'ya göre, Z kuşağı da her çalışan gibi pozitif bir iş ortamı arayışı içinde. Ancak diğer kuşaklardan ayrışan yönleri var. "Bu kuşak online oyunlarla büyümüş bir kuşak. Bu nedenle dijital iş araçları, hızlı internet imkanları ile işlerini efektif bir şekilde yapmak istiyorlar. Verimsiz veya onlara anlamsız gelen kuralların varlığına tahammülleri yok" ifadelerini kullanan Uça, "Esnek çalışma saatleri, evden çalışma olanakları veya hibrit çalışma ortamı yöntemlerini tercih ediyorlar. İş, yaşam dengesi konusunda çok hassaslar. Baskı altında çalışmak ve iş yaşam dengesi olmaması onları çok kolay işi bırakma kararına itebilir, başka bir iş bularak ayrılma konusunda diğer kuşaklar gibi değiller. Z kuşağının yüzde 42’si fiziksel ve zihinsel dengeyi gözeterek iş bakıyor. Çalıştıkları şirketlerin çevre sağlığı, iklim değişikliği ve sosyal sorumluluk konularında duyarlı ve samimi olmasını bekliyorlar. Yani, çevre duyarlılığı, cinsiyet eşitliği, ayrımcılık ve katılımcılık, iş, yaşam dengesine ve hayvan haklarına bakışları eski kuşaklardan çok farklı" diye konuştu.





Z KUŞAĞI HIZLI GERİ BİLDİRİM İSTİYOR