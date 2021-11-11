​Zafer inananlarındır

MKE açıkladı: 8.2 milyon avroya tedarik edilen deniz topu 4.7 milyon dolara mâl edildi

Makine ve Kimya Endüstrisi, yerli deniz topunun ilk atışını yaptı. Kurum, ilk atışın görüntülerini 10 Kasım'da duyurdu ve “Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözünden esinlendik. Cumhurbaşkanımızın 'yapılamaz denileni yapın' talimatıyla yola çıktık, YAPTIK! Bağımsız ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz.” açıklamasını yaptı.



Daha önce 8.2 milyon Euro'ya yurt dışından tedarik edilen deniz topunda yerli üretim gerçekleştirildi. MKE A.Ş Genel Müdürü Yasin Akdere, 12 aylık AR-GE çalışmasından sonra yerli üretimin 4.7 milyon dolara mal edildiğini açıkladı.



Görüntülerde atışın yapılacağı sırada Bismillah atış serbest sözleri dikkat çekti.

