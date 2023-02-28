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Zafer Partisi'nde üst üste istifa depremi: İstanbul İl Başkanı Salih Zeki Altun 'Hayal kırıklığı' diyerek açıkladı

Irkçı söylemlerle bilinen Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’nde peş peşe istifalar yaşanıyor. Partinin İstanbul İl Başkanı Salih Zeki Altun görevden ve partiden istifa etti. Altun açıklamasında “hayal kırıklığı” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini 'Partiye olan inancım kalmadı. Mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumak istemiyorum' diyerek duyurmuştu.

13:31 . 28/02/2023 Salı
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Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Salih Zeki Altun

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Salih Zeki Altun

Zafer Partisi'nde peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor. Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı partide, Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın peşinden şimdi de İstanbul İl Başkanı Salih Altun da istifa ettiğini açıkladı. Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Destekçilerine teşekkür etti

"Ülkücü - Türk Milliyetçisi çizgimden ödün vermeden çıkmış olduğum bu siyasi yolculukta, yaşadığım hayal kırıklıkları neticesinde kurucusu olduğum Zafer Partisinden ve İstanbul İl Başkanlığından istifa ediyorum. Bu yolculukta bana destek olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim."


'Muhtar bile olamayacak kişilerle...'

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Adem Taşkaya da geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Taşkaya, "Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için istifa ediyorum." demişti.



#Salih Zeki Altun
#Zafer Partisi
#Ümit Özdağ
31 dakika önce
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Zafer Partisi'nde üst üste istifa depremi: İstanbul İl Başkanı Salih Zeki Altun 'Hayal kırıklığı' diyerek açıkladı
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