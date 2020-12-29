Zararlı çocuk yayınlarına tek tuşla ihbar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla başlatılan Muzır İçeriklerle Mücadele (MİM) Programı kapsamında, ihbar hatlarını devreye aldı. Çocuk dostu uygulamaları destekleyen ve bunun yanında çocukların sağlıklı gelişimlerini olumsuz etkileyecek oyun ve dijital uygulamalar ile kitap, sosyal medya gibi yayın içeriklerinden korunmasına yönelik tedbirleri alan Bakanlık, bu kapsamda bir süre önce kısaca “MİM” olarak adlandırılan Muzır İçeriklerle Mücadele Programı’nı hayata geçirdi. Çoğunlukla re’sen, zaman zaman da şikayet üzerine çocuk kitaplarını inceleyen, çocukların yaşına ve ruhsal gelişimine zararlı, müstehcen nitelikteki içeriklerin saptanması üzerine bu yayınları “çocuk kitabı” kategorisinden çıkararak, “küçüklere zararlıdır” ibaresiyle içi görülmeyen poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde, sadece 18 yaşından büyüklere satılmasını sağlayan Kurul, bu uygulamayla ailelere söz konusu kitabın içeriğiyle ilgili uyarıda bulunmuş oluyor.

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İHBAR ÜZERİNE İNCELEME

Yeni sistemde kurulun çalışmaları tüm vatandaşların etkin katılımıyla sürdürülecek. Bakanlık, bu kapsamda Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nu daha formal, doğrudan başvuruların yapılabildiği ve ihbar hattı olan bir yapıya kavuşturdu. Vatandaşlar artık çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınlarla ilgili şikayetlerini Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde açılan bölüm üzerinden tek tuşla Bakanlığa iletebilecek. Kurulan MİM sisteminde “form”, “e-posta”, “WhatsApp” ve “BİP” uygulaması ile ihbar et seçenekleri bulunuyor. WhatsApp üzerinden yapılacak başvurular için “+90 530 918 11 17” hattını oluşturan Bakanlık, bu numara üzerinden gelen ihbarlar kurula ileterek inceleme sonucuna göre işlemler başlatılacak.