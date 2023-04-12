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Zehir baronu yakalandı

24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, İstanbul Sarıyer'de yakalandı.

Şahin Şen
04:00 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zehir baronu paket.

Zehir baronu paket.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, İstanbul’da yakalandı. Uyuşturucu madde imal ve satışından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya’nın izini süren Narkotik Başkanlığı, İstanbul Emniyeti ve İstihbarat Başkanlığı, zehir borununun Sarıyer’de bir adreste saklandığını belirledi. TEM ve Özel Harekat ekipleri adrese baskın düzenleyerek Ürfi Çetinkaya’yı kıskıvrak yakaladı.

ADI 40 YILDIR ZEHİRLE ANILIYOR

1980’li yıllardan bu yana adı uyuşturucu ticaretiyle anılan Çetinkaya, 1988’de bir operasyonda kaçmaya çalışırken vurulması üzerine tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmişti. Defalarca cezaevine girip çıkan Çetinkaya’nın FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’e rüşvet verdiği de adli kayıtlara geçmişti. Ürfi Çetinkaya’nın İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Zindaşti ile ortak olduğu iddialar arasında. Operasyonlarda yakalanan uyuşturucuların bir kısmının 2 ortağa ait olduğu belirtiliyordu.Kırmızı bültenle aranan Çetinkaya’nın kardeşi Aydın Çetinkaya ve yeğeni Ceyhan Çetinkaya da 2020 yılı Mayıs ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda

gözaltına alınmıştı.




#Uyuşturucu
#Operasyon
#Tutuklama
#Ürfi Çetinkaya
39 dakika önce
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