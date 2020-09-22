Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Zehir servisine baskın Evde kurdukları özel düzenek ile adeta uyuşturucu serası oluşturmuşlar
İSTANBUL

​Zehir servisine baskın: Evde kurdukları özel düzenek ile adeta uyuşturucu serası oluşturmuşlar ​

Zehir servisine baskın: Evde kurdukları özel düzenek ile adeta uyuşturucu serası oluşturmuşlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle 2019’un mart ayından bu yana ara verilen eğitim öğretimin yeniden başlamasıyla denetimleri ve operasyonları sıklaştıran İstanbul Narkotik polisi, Beylikdüzü’nde kiraladığı dubleks daireyi uyuşturucu tarlasına çeviren şüpheliyi takibe aldı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler
Yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler

17 Eylül’de harekete geçen ekipler, lüks daireye baskın düzenledi. Baskında evin özel havalandırma, ısı ve ışık düzenekleriyle adeta bir zehir serasına dönüştürüldüğü görüldü.

SEVKİYATA GEÇİT YOK

Dairede yapılan aramada 47 kök hint keneviri ele geçirilirken şüpheli tutuklandı. Çalışmalarını sürdüren Narkotik polisi, Sancaktepe’de bir minibüsün uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ihbarını da aldı. Minibüsü takibe alan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Aracı durduran polis ekipleri narkotik dedektör köpeği Kanıt’la birlikte minibüs içinde arama yaptı. Okul servisi olan minibüsün koltuk altlarında bulunan koliler içinde 67 kilogram 500 gram skunk ele geçirildi. Okul servisinin resmi şöförü olan sürücü ise gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 haftada 1 ton

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerini kutladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son bir hafta içerisinde 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucu etkisindeki gencin içler acısı hali amatör kameraya yansıdı: Kendini yerden yere vurdu
OYNAT 00:59
Uyuşturucu etkisindeki gencin içler acısı hali amatör kameraya yansıdı: Kendini yerden yere vurdu
İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucunun etkisi altındaki bir genç kendine zarar verdi. Arkadaşlarının yardım etmeye çalıştığı genç yerden kalkamazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Abone Ol Google News
ABDden Yunanistana tokat

ABD'den Yunanistan'a tokat

Sözde kara suları hayali çöküyor.
On altı günlük yasak

On altı günlük yasak

Valilik detayları açıkladı.
Ankarada korku dolu anlar

Ankara'da
korku dolu anlar

​Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı.
Kadıköy'de <br>'Hatay' duvarı

Kadıköy'de
'Hatay' duvarı

​Sarı lacivertliler 9 kişi kalan rakiplerine gol atamadı.

Ermenistan'a <br>açık uyarı

Ermenistan'a
açık uyarı

"​Ateşle oynamayı derhal kesmeli."
İngiltere'den <br>kritik açıklama

İngiltere'den
kritik açıklama

​Kısıtlamalar 4'üncü seviyeye çıkabilir.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

Ağır hasta sayısındaki kritik yükseliş devam ediyor.
Beştepe'den <br>aşı müjdesi

Beştepe'den
aşı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, planlanan tarihi açıkladı.
ABD'den iki<br>yaptırım kararı

ABD'den iki
yaptırım kararı

Pompeo, listeye eklendiğini duyurdu.
Türkiye onu konuşmuştu

Türkiye onu konuşmuştu

​El arabasını silerken görüntülenen işçiye bir maaş ikramiye.
Rus zırhlısından PYD'li terörist indi

Rus zırhlısından PYD'li terörist indi

​Suriye'nin kuzeyinden terör örgütüyle iş birliği görüntüsü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.