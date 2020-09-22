​Zehir servisine baskın: Evde kurdukları özel düzenek ile adeta uyuşturucu serası oluşturmuşlar ​

17 Eylül’de harekete geçen ekipler, lüks daireye baskın düzenledi. Baskında evin özel havalandırma, ısı ve ışık düzenekleriyle adeta bir zehir serasına dönüştürüldüğü görüldü.

SEVKİYATA GEÇİT YOK

Dairede yapılan aramada 47 kök hint keneviri ele geçirilirken şüpheli tutuklandı. Çalışmalarını sürdüren Narkotik polisi, Sancaktepe’de bir minibüsün uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ihbarını da aldı. Minibüsü takibe alan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Aracı durduran polis ekipleri narkotik dedektör köpeği Kanıt’la birlikte minibüs içinde arama yaptı. Okul servisi olan minibüsün koltuk altlarında bulunan koliler içinde 67 kilogram 500 gram skunk ele geçirildi. Okul servisinin resmi şöförü olan sürücü ise gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 haftada 1 ton

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son bir haftada 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerini kutladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son bir hafta içerisinde 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum.