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Zehir tacirlerine büyük darbe: 'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı

13 ilde uyuşturucu imalatı ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 911 kilogram uyuşturucu, 10 milyon 995 bin kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

09:26 - 27/06/2024 Perşembe
AA
'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı
'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı

13 ilde uyuşturucu imalatı ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep'te operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 911 kilogram uyuşturucu, 10 milyon 995 bin kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.





#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#NARKOÇELİK-24
#uyuşturucu
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