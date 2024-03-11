Zehir tacirlerine 'narkoçelik' darbesi! 25 ilde 245 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütleri teker teker çökertilmeye devam ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği duyuruldu. MAHZEN-8 adlı operasyonda, Balıkesir başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Adana'da elebaşı dahil 20 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucu şahısların yasadışı silah ticareti yaptıkları belirlendi. Yapılan baskınlarda 21 tabanca, 7 pompalı tüfek, çok sayıda şarjör, fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.