Zehir tacirlerine 'narkoçelik' darbesi! 25 ilde 245 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 1472 personel ve 26 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla "Narkoçelik-6" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kırklareli, Ordu, Şırnak, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Antalya, Hakkari, Erzurum, Mersin, İzmir, Hatay, Trabzon, Muğla, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Erzincan ve Gaziantep'teki operasyonlarda 8 ayrı "sokak satıcısı yerel suç örgütünün çökertildiğini" ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 245 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti.
Ali Yerlikaya, açıklamasında bazı illerdeki operasyonlara ilişkin şu detayları verdi: