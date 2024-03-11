|
Gündem

Zehir tacirlerine 'narkoçelik' darbesi! 25 ilde 245 şüpheli yakalandı

Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 25 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-6' operasyonlarında; 8 ayrı sokak satıcısı yerel suç örgütü çökertildi. 245 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
15:32 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:55 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlarla sokak satıcılarına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 1472 personel ve 26 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla "Narkoçelik-6" operasyonları düzenlendiğini belirtti.


Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kırklareli, Ordu, Şırnak, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Antalya, Hakkari, Erzurum, Mersin, İzmir, Hatay, Trabzon, Muğla, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Erzincan ve Gaziantep'teki operasyonlarda 8 ayrı "sokak satıcısı yerel suç örgütünün çökertildiğini" ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 654 kilogram uyuşturucu madde ve 796 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 245 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti.


Ali Yerlikaya, açıklamasında bazı illerdeki operasyonlara ilişkin şu detayları verdi:

"Bursa'da 2 yerel organize suç örgütü çökertildi, 30 bin sentetik ecza ele geçirildi, 62 sokak satıcısı yakalandı. Diyarbakır'da 1 yerel organize suç örgütü çökertildi, 135 kilogram esrar ele geçirildi, 45 sokak satıcısı yakalandı. Şanlıurfa'da 1 yerel organize suç örgütü çökertildi, 54 kilogram skunk ele geçirildi, 19 sokak satıcısı yakalandı. Hakkari'de 88 kilogram metamfetamin ve 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 4 zehir taciri yakalandı. İstanbul'da 68 kilogram metamfetamin, 62 kilogram eroin, 8 kilogram kokain ve 12 kilogram kimyasal ham madde ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı. Mersin'de 108 bin captagon hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı. İzmir'de 38 kilogram skunk ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı. Antalya'da 3 kilogram kokain, 3,5 kilogram eroin ve 11 bin ecstasy hap ele geçirildi, 5 sokak satıcısı yakalandı"

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin, milletin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edeceğini belirterek,
"Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar"
ifadelerini kullandı, operasyonları gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik etti.


#İçişleri Bakanlığı
#narkotik operasyonu
#Ali Yerlikaya
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayram tatili kaç gün olacak? 2024 Ramazan Bayramı hangi günler?