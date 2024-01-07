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Zengezur Koridoru 2028'de tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun 2028 yılında hayata geçebileceğini söyledi. TVNET'te soruları cevaplayan Uraloğlu, "Çalışmalar sürüyor, 2028 yılında inşallah güzergahın tamamını hayata geçirmiş oluruz" dedi.

04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 01:53 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Türk dünyasını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru’nun 2028 yılında hayata geçebileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, tvnet’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zengezur Koridoru konusundaki çalışmalara değinen Bakan Uraloğlu, Ermenistan’ın son dönemde koridorla ilgili olumlu mesajlar verdiğini söyledi. Koridorda yapım ve ihale çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, “Koridorun 43 kilometrelik kısmı Ermenistan topraklarında. Oranın planlama ve ihale süreci de hayata geçirildiğinde tamamlanmış olacak. Bu güzergahtan biz Türk dünyasına çok daha kolay ulaşmış olacağız” dedi.

BİZİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ

İran’ın da Zengezur Koridoru’na bağlanmak istediğini vurgulayan Uraloğlu şöyle devam etti: “Biz İran tarafına şunu söylüyoruz. Buradan size bir bağlantı verebiliriz. Onlarında bu anlamda bir talepleri var. Bunu da görüşüyoruz. Bizim için Zengezur Koridoru olmazsa olmazdır. Türkiye tarafındaki yerlerimizle ilgili adımları attık, 224 kilometrelik bir kesimdi. 5 yıl civarında burayı bitirdiğimizde, 2028 yılında inşallah güzergahın tamamını hayata geçirmiş oluruz”

İSTANBUL-ANKARA 80 DAKİKAYA DÜŞECEK

Raylı sistem çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Bakan Uraloğlu, İstanbul ile Ankara arasını 80 dakikaya düşürecek yeni bir hattın müjdesini verdi. Uraloğlu şunları kaydetti: “Ankara ile İstanbul arasında bir seyahat ihtiyacı var. Yüksek Hızlı Trenle biz 4 saat 20 dakikada ile Ankara-İstanbul arasında seyahat ediyoruz. Bilecik bölgesinde 2 yerde çalışmalarımız devam ediyor. Orası bittiği zaman 3 saat 50 dakikaya düşecek. Bir de Süper Hızlı Tren hattı planlanıyor. Hızı saatte 350 km olacak. Arada bir kaç tane istasyonumuz olacak. Biz İstanbul ya da Anraka’dan bineceğiz. Bir futbol maçı başladığında, maç bitmeden 80 dakikada varmış olacağız. Bu tamamen yeni bir hat olacak.”

Türksat 6A’yı haziranda uğurlayacağız

Türksat 6A uydusu konusunda da çalışmaların devam ettiğini aktaran Uraloğlu, “Biz 1994 yılında başlayan yolculuğumuza en son 2021 yılında Türksat 5A, 5B ile devam ettik. Bunlar hep yabancı şirketlere yaptırdığımız uydulardı. 6A uydumuzu Ankara TUSAŞ’ta üretiyoruz. Orada bizim Türksat’ımız var, TÜBİTAK’la iş birliğimiz var. Mart ayında yer teslimi yapacağız ve haziran ayında da ABD’ye göndererek SpaceX’in fırlatma istasyonlarından uzaya, yörüngesine uğurlayacağız. Hem kapsama alanımızı genişleteceğiz, hem kapasitemizi artıracağız hem de ilk yerli ve milli uydumuzu uzaya göndermiş olacağız inşallah.” diye konuştu.


Bakan Uraloğlu tvnet ekranlarında Süper Hızlı Tren projesinin detaylarını paylaştı
Bakan Uraloğlu tvnet ekranlarında Süper Hızlı Tren projesinin detaylarını paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tvnet'te gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Deprem gerçeğine ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, beklenen İstanbul depremine karşı yapılan hazırlıklara değinerek, gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyledi. Gelecek yıllarda raylı sistemlere duyulan ihtiyacın artacağını da belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul güzergahında yapılacak Süper Hızlı Tren projesinin detaylarını paylaştı. İnşaata 2028'de başlanacağını belirten Uraloğlu, "Aradaki birkaç tane istasyonumuz olacak. Kocaeli ve Akyazı'dan. Bütün noktalarda çok durmayacak. Biz bineceğiz, bir maç bitmeden 80 dakikada İstanbul - Ankara arasını seyahat etmiş olacağız. Bu tamamen yeni bir hat." dedi.


#Abdulkadir Uraloğlu
#TVNET
#Zengezur Koridoru
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