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Zeytin sepetleme görüntüsü büyük tepki çekmişti: İnceleme başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, bir kişinin zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

19:06 . 29/07/2023 Cumartesi
DHA
Bir TikTok kullanıcısının, zeytin tankının içine çıplak girerek zeytin kasalayan işçinin görüntülerini paylaşması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bir TikTok kullanıcısının, zeytin tankının içine çıplak girerek zeytin kasalayan işçinin görüntülerini paylaşması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bakanlıktan, Manisa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "
Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır
" denildi.

ZEYTİN TANKINA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı.

Muharrem İ.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.


#Zeytin
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Sosyal medya
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