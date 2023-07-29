Zeytin sepetleme görüntüsü büyük tepki çekmişti: İnceleme başlatıldı

Bir TikTok kullanıcısının, zeytin tankının içine çıplak girerek zeytin kasalayan işçinin görüntülerini paylaşması sosyal medyada büyük tepki topladı.
Bakanlıktan, Manisa’da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.
ZEYTİN TANKINA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi’nde yakalayarak, gözaltına aldı.
Muharrem İ.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.