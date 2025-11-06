Yeni Şafak
Ziyarete gelen eniştesi evde cansız bedenini buldu

20:356/11/2025, Perşembe
IHA
63 yaşındaki Ahmet Onay, evinde cansız halde bulundu
Sakarya'da 63 yaşındaki Ahmet Onat'ı ziyarete gelen eniştesi yerde baygın halde bulmasının ardından durumu ekiplere bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede şeker hastalığı ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Onat'In doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 63 yaşındaki şahıs, ziyarete gelen eniştesi tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Ada Caddesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Onat’ı (63) ziyarete gelen eniştesi, onu yerde baygın halde buldu. Nabzını kontrol eden enişte, atmadığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Onat’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı adli tabibin olay yerinde yaptığı incelemede, Onat’ın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şeker hastası olduğu ve çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Ahmet Onat, yarın Gazi Süleymanpaşa Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Aile Mezarlığı’na defnedilecek.



