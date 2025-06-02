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Restorandaki tuvalet kavgasında kan aktı: İki yaralı

Restorandaki tuvalet kavgasında kan aktı: İki yaralı

23:012/06/2025, Pazartesi
DHA
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Bıçaklı saldırı sonucu yaralanan gençler hastaneye kaldırıldı.
Bıçaklı saldırı sonucu yaralanan gençler hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta bir restoranda tuvalette olan şahıs, içeride birisinin olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kapıyı çalan iki gençle tartıştı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmanın sonucunda şahıs, 21 yaşında olan iki genci bıçakla yaraladı. Saldırgan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde restoranın tuvaletindeki Y.K. (30) ile içeride birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çalan E.K.G. (21) ve arkadaşı E.S. (21) arasında kavga çıktı. Kavgada E.K.G. ve E.S. bıçakla yaralanırken, Y.K. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Kavgayı gece bekçileri sonlandırdı

Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. restoranın tuvaletindeyken E.S. ve E.K.G., içeride birinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çaldı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. İş yerinin dışına taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Y.K. üzerindeki bıçakla E.S. ve E.K.G.'yi bacaklarından bıçakladı. Bu sırada olay yerine yakın olan gece bekçileri, kavgaya müdahale ederek sonlandırıldı.

Sağlık durumları iyi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. E.K.G. olay anını, “Ben hiçbir şey yapmadım. Adamı tanımıyorum. Tuvalete gidiyordum. Çık dedim ‘Sen kimsin lan' dedi. Bana saldırdı. ‘Haklısın' dedim. Küfretmeye başladı” diye anlattı.

Bıçaklı saldırgan tutuklandı

Y.K., polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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