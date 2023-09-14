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Zonguldak'taki göçükte yaşamını yitiren madenci çocukları için emekliliğini ertelemiş

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım'ın emekli olmasına rağmen çocukları için görevine devam ettiği öğrenildi. Yıldırım'ın ağabeyi İsmail Yıldırım, "Çalışmayı seven biriydi, bir sene daha çalışmayı düşünüyordu" dedi.

13:51 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Zonguldak'taki göçükte yaşamını yitiren madenci Ramazan Yıldırım'ın ağabeyi kardeşini anlattı.

Zonguldak'taki göçükte yaşamını yitiren madenci Ramazan Yıldırım'ın ağabeyi kardeşini anlattı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım'ın, yaklaşık 3 yıl önce emekliliğe hak kazanmasına rağmen çocuklarının yaşlarının küçük olması nedeniyle görevine devam ettiği öğrenildi.


Baba mesleği madenciliğe 2000'de başlayan 3 çocuk babası 45 yaşındaki Yıldırım, maden ocağında üretim hattında çalıştı.


  • Emekliliğe yaklaşık 3 yıl önce hak kazanmasına rağmen, 10, 12 ve 14 yaşındaki çocukları için çalışmaya devam eden Yıldırım, "postabaşı" olarak görevini sürdürdüğü maden ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.
Göçükte hayatını kaybeden madenci Ramazan Yıldırım.

"Korkusu yoktu, her tarafa girerdi"


Kardeşi Ramazan Yıldırım ile aynı maden ocağında çalışan İsmail Yıldırım, AA muhabirine, kardeşinin madenciliğe başladığı 2000'den beri üretim işçisi olarak çalıştığını söyledi.


Kardeşinin çalışkan ve "gözü kara" olduğunu belirten Yıldırım,
"Korkmazdı, çekinmezdi. Korkusu yoktu, her tarafa girerdi. Cesaretli oluşu pahalıya mal oldu. Vardiya postabaşılığı yapıyordu. Olay günü bana haber geldi, 'Göçük oldu.' denildi. Kuyubaşına gittim, 2 saat kadar bekledik çıkmalarını. Bu sırada göçüğün biraderimin çalıştığı yerde olduğunu öğrendim."
diye konuştu.
Ramazan Yıldırım'ın ağabeyi İsmet Yıldırım.

'Çalışmayı seven biriydi'

Yıldırım, yeğenlerinin yaşlarının küçük olduğunu dile getirerek, "Çalışmayı seven biriydi, 1 sene daha çalışmayı düşünüyordu. Aynı vardiyada çalışıyoruz. Olayı ilk öğrendiğimde buz kestim. Olayın onun çalıştığı yerde olduğunu duyunca zaten 'Göçüğün altında olanlardan biri o.' dedim, hissettim. Koşa koşa gittim kuyubaşına. Bekledik, 4 kişinin olduğu söylendi ve birinin de biraderimin ismi verildi. Dua ettik ama takdiriilahi." ifadelerini kullandı.

TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu dün meydana gelen göçükte, maden işçisi 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Tedavileri tamamlanan 5 işçi taburcu edilirken, 1 işçinin ise tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde sürüyor.


Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, göçük altında 4 kişi olduğunu belirtti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili yaptığı açıklamada içeride 280 kişi olduğunu ancak herhangi bir risk teşkil etmediğini belirterek göçükten etkilenen 4 kişi olduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 kişiden üçünün sağ kurtarıldığını, 1 işçinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Göçük altındaki işçilerin çıkarılmasının ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 yaralının hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.


#Zonguldak
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