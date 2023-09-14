Zonguldak'taki göçükte yaşamını yitiren madenci çocukları için emekliliğini ertelemiş

Emekliliğe yaklaşık 3 yıl önce hak kazanmasına rağmen, 10, 12 ve 14 yaşındaki çocukları için çalışmaya devam eden Yıldırım, "postabaşı" olarak görevini sürdürdüğü maden ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.

Emekliliğe yaklaşık 3 yıl önce hak kazanmasına rağmen, 10, 12 ve 14 yaşındaki çocukları için çalışmaya devam eden Yıldırım, "postabaşı" olarak görevini sürdürdüğü maden ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.

"Korkmazdı, çekinmezdi. Korkusu yoktu, her tarafa girerdi. Cesaretli oluşu pahalıya mal oldu. Vardiya postabaşılığı yapıyordu. Olay günü bana haber geldi, 'Göçük oldu.' denildi. Kuyubaşına gittim, 2 saat kadar bekledik çıkmalarını. Bu sırada göçüğün biraderimin çalıştığı yerde olduğunu öğrendim."

"Korkmazdı, çekinmezdi. Korkusu yoktu, her tarafa girerdi. Cesaretli oluşu pahalıya mal oldu. Vardiya postabaşılığı yapıyordu. Olay günü bana haber geldi, 'Göçük oldu.' denildi. Kuyubaşına gittim, 2 saat kadar bekledik çıkmalarını. Bu sırada göçüğün biraderimin çalıştığı yerde olduğunu öğrendim."

Yıldırım, yeğenlerinin yaşlarının küçük olduğunu dile getirerek, "Çalışmayı seven biriydi, 1 sene daha çalışmayı düşünüyordu. Aynı vardiyada çalışıyoruz. Olayı ilk öğrendiğimde buz kestim. Olayın onun çalıştığı yerde olduğunu duyunca zaten 'Göçüğün altında olanlardan biri o.' dedim, hissettim. Koşa koşa gittim kuyubaşına. Bekledik, 4 kişinin olduğu söylendi ve birinin de biraderimin ismi verildi. Dua ettik ama takdiriilahi." ifadelerini kullandı.