Zorlu Holding CEO’su Köksal’ın ifadesi ortaya çıktı: Kurumsal eleştiri mailiymiş!

Vestel CEO’su Ergün Güler’in şirket çalışanlarına Ramazan ayı için gönderdiği tebrik mailine küstahça yanıt veren Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal’ın ifadesine Yeni Şafak ulaştı. Kamoyunda büyük yankı uyandıran olayda Köksal, söz konusu e-maili yalnızca şirketin üst düzey yöneticilerinden Ergün Güler’e yönelik olduğunu, ancak yanlışlıkla geniş bir gruba gönderildiğini söyledi.

ŞİRKET PROSEDÜRÜNÜ HATIRLATTIM

28 yıllık iş hayatı olduğunu ve 7 yıldır Zorlu Holding CEO’su olarak görev yaptığını belirten Köksal, “Söz konusu mesajım, Ergün Bey'e yönelik eleştiri amaçlıydı ve şirket prosedürlerine uyumu hatırlatma amacı taşıyordu. Vestel'de hangi özel günlerin kutlanacağı bellidir ve bu tür kurumsal paylaşımlar önceden iletişim ekipleri tarafından incelenir” dedi.

SIZINCA FARKLI BOYUTA TAŞINDI

Köksal, mesajın şirket içinden birileri tarafından sosyal medyaya sızdırıldığını ve olayın farklı bir boyuta taşındığını belirterek, “Mesaj, şirketin kurumsal yapısına aykırı bir paylaşım yapılmaması gerektiğini vurgulamak için gönderildi. Ancak sosyal medyaya yansıdıktan sonra yanlış anlaşıldı ve bazı kişileri rahatsız etmiş olabilirim. Bu durumdan dolayı üzgünüm” ifadelerini kullandı. Şirketin çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Köksal, "Vestel, farklı din, dil ve ırklardan çalışanlara sahip bir şirkettir. Çalışanları-mıza eşit mesafede durmak, şirketin sağlıklı işleyişi açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

YETKİN OLSA KOVACAK MIYDIN?

Ergün Güler’e yazılan e-mailin kurumsal eleştiri olduğunu savunan Köksal, “Şirketin yönetim planlaması gereği holding CEO’ya bağlı görünse de kendisinin görevden alınabilmesi sadece Vestel Yönetim Kurulu’nun kararı ve Zorlu Yönetim Kurulu’nun kararı sonrası gerçekleşir. Benim tek başıma böyle bir görevim ve yetkim yok. Dolayısıyla sadece bir eleştiri olduğu ortadadır” ifadelerine yer verdi. Suçlamaları reddeden Köksal, "Bütün bu süreç, sosyal medyada yaşanan yanlış anlaşılmalardan kaynaklandı. Zorlu Holding gibi manevi değerlerine sahip çıkan bir şirketin bu tip eleştirilere maruz kalmasından dolayı üzgünüm" şeklinde konuştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında Köksal, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







