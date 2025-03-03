Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Zorlu Holding CEO’su Köksal’ın ifadesi ortaya çıktı: Kurumsal eleştiri mailiymiş!

Zorlu Holding CEO’su Köksal’ın ifadesi ortaya çıktı: Kurumsal eleştiri mailiymiş!

Burak Doğan
04:003/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bekir Cem Köksal, Ergün Güler.
Bekir Cem Köksal, Ergün Güler.

Vestel Holding CEO’su Ergün Güler’in Ramazan tebriğine yakışıksız yanıt veren Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın polis ifadesi ortaya çıktı. Güler'e yazılan mailin kurumsal eleştiri maili olduğunu savunan Köksal, maili Güler’e göndermek isterken yanlışlıkla tüm gruba yolladığını belirtti.

Vestel CEO’su Ergün Güler’in şirket çalışanlarına Ramazan ayı için gönderdiği tebrik mailine küstahça yanıt veren Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal’ın ifadesine Yeni Şafak ulaştı. Kamoyunda büyük yankı uyandıran olayda Köksal, söz konusu e-maili yalnızca şirketin üst düzey yöneticilerinden Ergün Güler’e yönelik olduğunu, ancak yanlışlıkla geniş bir gruba gönderildiğini söyledi.

ŞİRKET PROSEDÜRÜNÜ HATIRLATTIM

28 yıllık iş hayatı olduğunu ve 7 yıldır Zorlu Holding CEO’su olarak görev yaptığını belirten Köksal, “Söz konusu mesajım, Ergün Bey'e yönelik eleştiri amaçlıydı ve şirket prosedürlerine uyumu hatırlatma amacı taşıyordu. Vestel'de hangi özel günlerin kutlanacağı bellidir ve bu tür kurumsal paylaşımlar önceden iletişim ekipleri tarafından incelenir” dedi.

SIZINCA FARKLI BOYUTA TAŞINDI

Köksal, mesajın şirket içinden birileri tarafından sosyal medyaya sızdırıldığını ve olayın farklı bir boyuta taşındığını belirterek, “Mesaj, şirketin kurumsal yapısına aykırı bir paylaşım yapılmaması gerektiğini vurgulamak için gönderildi. Ancak sosyal medyaya yansıdıktan sonra yanlış anlaşıldı ve bazı kişileri rahatsız etmiş olabilirim. Bu durumdan dolayı üzgünüm” ifadelerini kullandı. Şirketin çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Köksal, "Vestel, farklı din, dil ve ırklardan çalışanlara sahip bir şirkettir. Çalışanları-mıza eşit mesafede durmak, şirketin sağlıklı işleyişi açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

YETKİN OLSA KOVACAK MIYDIN?

Ergün Güler’e yazılan e-mailin kurumsal eleştiri olduğunu savunan Köksal, “Şirketin yönetim planlaması gereği holding CEO’ya bağlı görünse de kendisinin görevden alınabilmesi sadece Vestel Yönetim Kurulu’nun kararı ve Zorlu Yönetim Kurulu’nun kararı sonrası gerçekleşir. Benim tek başıma böyle bir görevim ve yetkim yok. Dolayısıyla sadece bir eleştiri olduğu ortadadır” ifadelerine yer verdi. Suçlamaları reddeden Köksal, "Bütün bu süreç, sosyal medyada yaşanan yanlış anlaşılmalardan kaynaklandı. Zorlu Holding gibi manevi değerlerine sahip çıkan bir şirketin bu tip eleştirilere maruz kalmasından dolayı üzgünüm" şeklinde konuştu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında Köksal, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Zorlu Holding
#Cem Köksal
#İslamofobi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADANA SAHUR VAKTİ 2025: Adana'da sahur saat kaçta? 3 Mart Adana İmsakiye