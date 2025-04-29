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Günün maç programı 29 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçları ne zaman? İşte yayın bilgileri

Günün maç programı 29 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçları ne zaman? İşte yayın bilgileri

18:5329/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Günün maç programı
Günün maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden, Portekiz Süper Ligine, Rusya Kupası'ndan AFC Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar dolu dolu bir maç programı futbolseverleri bekliyor. Bu akşamki karşılaşmalardan öne çıkan mücadele ise Arsenal ile PSG arasındaki maç olacak. Peki bugün oynanacak maçlar hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? İşte 28 Nisan 2025 günün maç programı.

Bugünkü maç programı netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği günün maçları için yayın bilgileri de belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı Arsenal ile PSG arasında oynanacak ve dev maç saat 22.00'da başlayacak. Portekiz Süper Ligi, AFC Şampiyonlar Ligi ve Rusya Kupası maçlarının oynanacağı bugünkü futbol karşılaşmalarının saat ve kanal bilgileri haberimizde. İşte 28 Nisan bugünkü maçlar.


BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ


UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL 22.00 Arsenal-Paris Saint-Germain TRT Spor

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL 19:30 Al Hilal- Al Ahli Spor Smart

PORTEKİZ SÜPER LİGİ 22:30 Casa Pia- Estoril

RUSYA KUPASI 20:30 S. Moskova- D. Moskova

ALLSVENSKAN 20:00 Malmö- Osters

1. LİG 21:45 Burton Albion- Wigan Ath

MISIR SÜPER LİGİ 20:00 Enppi Club- Ghazl


ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, TRT 1 kanalı üzerinden ve Tabii Spor platformundan takip edilecek.


Avrupa kupalarında 3 günde 6 maç TRT ekranlarından yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final kapsamında 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 6 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 29 Nisan - 1 Mayıs canlı yayın maç takvimi şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

29 Nisan Salı 22.00 Arsenal - PSG: TRT Spor

30 Nisan Çarşamba 22.00 Barcelona - Inter: TRT 1

UEFA Avrupa Ligi

1 Mayıs Perşembe

22.00 Athletic Bilbao - Manchester United: TRT 1

22.00 Tottenham - Bodo/Glimt: TRT Spor

UEFA Konferans Ligi

1 Mayıs Perşembe

22.00 Real Betis - Fiorentina: tabii Spor 1

22.00 Djurgarden - Chelsea: tabii Spor 2

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Arsenal PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç