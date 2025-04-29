Günün maç programı 29 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçları ne zaman? İşte yayın bilgileri

Bugünkü maç programı netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği günün maçları için yayın bilgileri de belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı Arsenal ile PSG arasında oynanacak ve dev maç saat 22.00'da başlayacak. Portekiz Süper Ligi, AFC Şampiyonlar Ligi ve Rusya Kupası maçlarının oynanacağı bugünkü futbol karşılaşmalarının saat ve kanal bilgileri haberimizde. İşte 28 Nisan bugünkü maçlar.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final kapsamında 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 6 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.