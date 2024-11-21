Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları 31 Ekimde çekildi. 2025 yılı hac kurası sonucunda kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri, 15 Kasım'da sona erdi. Kesin kayıt işlemlerinin ardından gözler boş kalan kontenjanlar ek kayıt sürecine çevrildi. Peki Hac ek kayıtları başladı mı? 2025 hac kayıt parası ne kadar?

HAC EK KAYITLAR NE ZAMAN?

2025 hac ek kayıt tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı hac ek kayıt işlemleri, 21 Kasım Perşembe günü saat 00:00 itibarıyla başladı ve 29 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’31 Ekim 2024 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda vatandaşlarımızın katılımıyla, noter ve basın huzurunda gerçekleştirilen, 2025 Yılı Hac Kurası sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarımızdan boş kalan kontenjanlar için ek kayıtlar 21 Kasım 2024 tarihinde başlıyor.

EK HAC KAYITLARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

31 Ekim 2024 tarihinde çekilen kura sonucuna göre 2025 yılı haccı için ek kayıt sırası gelen hacı adaylarımız, 21 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet ​portali üzerinden hac kesin kayıt işlemlerini yapabilecek.’’ Hacı adayları, hac kesin kayıt işlemlerini 21 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet portalı üzerinden yapabilecek. 2025 yılı hac kesin kayıt işlemlerine dair detaylı bilgi, il - ilçe müftülükleri ile Genel Müdürlüğümüz 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

2025 HAC KAYIT FİYATI NE KADAR?

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

2025 YILI 2 KİŞİLİK, 3 KİŞİLİK, 4 KİŞİLİK HAC ODA ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR

3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR

2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR

2025 YILI HACCI GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ

İlk hac kafilesi 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafile ise 31 Mayıs 2025'te kutsal topraklara ulaşacak. 11 Haziran itibarıyla ise yurda dönüşler başlayacak.

HACCA GİDİŞ TARİHLERİ

29 Nisan – 31 Mayıs 2025

(1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446) tarihleri arası

HACDAN DÖNÜŞ TARİHLERİ

11 Haziran - 05 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arası

HAC NASIL YAPILIR?