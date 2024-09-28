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Gürcü pidesi olarak da bilinen Haçapuri nedir, nasıl yapılır?

Gürcü pidesi olarak da bilinen Haçapuri nedir, nasıl yapılır?

13:4028/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Haçapuri tarifi
Haçapuri tarifi

Gürcistan'a özgü bir yemek olan Haçapuri ülkemizde sevilen ve yerleşmiş bir yemek çeşididir. Karadeniz pidesini de andıran haçapuriyi evde yapmak oldukça kolaydır. Peki, haçapuri nasıl yapılır, haçapuri tarifini püf noktaları, malzemeleri nelerdir? İşte muhteşem bir pide çeşidi haçapuri yapılışının detayları...

Karadeniz pidesine çok benzeyen, ancak yapılışlarındaki farklılıkla ön plana çıkan Gürcü pidesi çeşidi Haçapuri'nin tarifi, yapılışı ve detaylarını sizler için derledik.

Haçapuri Nedir?

Haçapuri ya da kaçapuri Gürcü mutfağının en tanınmış yemeğidir. Türkiye'de Karadeniz pidesi ile aynı olduğu düşünülse de aslında aralarında ufak farklar vardır.

Haçapuri (Gürcü Pidesi) Tarifi

Haçapuri Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı ılık su

1 paket maya(küçük paket )

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

4. 5 su bardağı un

İçi için;

1 kase lor peynir

1 kase kasar peynir

3 adet yumurta

Üzerine tereyağı

Haçapuri Tarifi Nasıl Yapılır?

Ilık su tuz sıvı yağı derin bir kap içerisinde iyice karıştıralım ,üzerine maya ve unu azar azar un ilave edelim ve yumuşak bir hamur yoğuralım, yoğurduğumuz hamurun üzerini örtelim ve mayalanması için bekletelim. İç harcı için lor peyniri kaşarı ve yumurtayı karıştıralım mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler alalım ,hafif unla pasta tabağı büyüklüğünde açalım,ortasına harçtan bırakıp düzleştirelim hamuru tekrar ortada toparlayıp ters çevirip elimizle bastırarak açalım, teflon tavada arkalı önlü yağsız bir şekilde kızartalım tereyağı ile yağlayalım Afiyet Olsun.



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