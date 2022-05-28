Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Cuma günü Marmara bölgesinde yağış olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Trakya'nın batısı ve Marmara'nın güney kesimleri, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz, Mersin ve Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçebileceği ifade edildi. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, kocaeli ve il il hava durumu tahminleri neler? Haberin detayları sizlerle...
Hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?
- MARMARA
- Parçalı ve az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı çevreleri ile Gelibolu yarımadasının, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra ile Edirne, Kırklareli ve Balıkesir ile Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE 17°C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevrelerinin, yarın il merkezi ve kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL 19°C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ 17°C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve yağışlı geçeceği, yağışların gök gürültülü sağanakla beraber yer yer dolu şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
- KOCAELİ 18°C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- EGE
- Parçalı ve az bulutlu, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam saatlerinde; Kütahya çevrelerinin yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR 12°C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ 19°C, 37°C
- Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR 22°C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA 20°C, 37°C
- Parçalı ve az bulutlu
- AKDENİZ
- Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz ve Mersin çevrelerinin, yarın (Cumartesi) Toroslar Mevkii'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA 19°C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA 22°C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY 17°C, 33°C
- Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
- MERSİN 21°C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu, bu akşam il geneli, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İÇ ANADOLU
- Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA 15°C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ÇANKIRI 13°C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA 16°C, 29°C
- Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- BATI KARADENİZ
- Parçalı ve çok bulutlu, Karabük, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU 11°C, 27°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DÜZCE 15°C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİNOP 15°C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK 17°C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA 13°C, 31°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GÜMÜŞHANE 8°C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ORDU 14°C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN 14°C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DOĞU ANADOLU
- Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile Van'ın doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM 6°C, 24°C
- Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS 6°C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA 14°C, 28°C
- Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN 7°C, 22°C
- Parçalı ve az bulutlu, doğu çevreleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR 14°C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP 19°C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT 18°C, 33°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA 22°C, 35°C
- Az bulutlu ve açık