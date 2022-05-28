Hafta sonu hava nasıl olacak?​

Ekonomi

Bakan Kurum kira artışlarını önleyecek düzenleme için tarih verdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz illerde gelen talebe göre belirlediğimiz alanlarda sanayi sitesi kuracağız. Kura yöntemiyle çok az peşinatlarla 15-20 yıllık vadelerle olacak. İlk kez bu programda söylüyorum, ağustos ayında sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi vatandaşlarımıza sunacaklar" dedi. Geçtiğimiz günlerde de kiralık evlerde fahiş fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, Meclis'e 10 gün içerisinde düzenlemenin geleceğini söyledi. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı tartışmalarına ilişkin ise "Bir pist açık kalacak, terminallerin hepsi kalacak, hangarlar kalacak" dedi.