Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün itibarıyla yurdun çoğu bölgesinde; kar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ara ara sulu kar geçişlerinin görülebileceği iddiaları gündemdeyken Meteoroloji güncel haritayı paylaştı ve çarşamba gününe dikkat çekti.

HAFTA SONU (28-29 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün batıda başlayan yağışlar yarın tüm yurtta etkili olacak. Uzun süredir beklenen kar yağışının da birçok ilimizde yoğun olarak görülmesi bekleniyor. Buna göre beklenen sağanak yağış, kar ve fırtına için 21 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugünden itibaren batıda başlayan yağışlar yarın tüm yurtta etkili olması ve kar yağışının da birçok ilimizde yoğun olarak görülebileceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Cumartesi günü İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray'da karla karışık yağmur, Sivas ve çevresinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'da Bingöl, Muş, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Kars, Iğdır, Ardahan, Erzincan, Erzurum'da yoğun kar bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde ise Bolu, Karabük, Kastamonu'nda karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı görülecek.

Pazar günü, Batı Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında parçalı çok bulutlu, kalan kesimlerde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar Ege ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışının olmaması ve kuraklık korkusunun ardından Meteoroloji müjdeyi verdi. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının, bugün sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm.), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



