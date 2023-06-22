Hazine ve Maliye Bakanlığı Yardımcıları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete atama kararı ile belli oldu. Atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanı Mehmet Şimşek’in yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya oldu. Peki bakan yardımcıları kimler oldu? İşte bakanlıklara ataması yapılan bakan yardımcıları.