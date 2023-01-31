Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Çevre yolları ile mahalle aralarında hasarlı kazalar, trafik akışını olumsuz etkiledi. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentteki kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Afyonkarahisar 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.