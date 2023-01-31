Hakkari’de lapa lapa kar yağışı: 92 yerleşim yerinin yolu kapandı
Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı köy ve mezra yollarının kapanmasına neden oldu. Şehir merkezinde lapa lapa yağan kar yağışı ise vatandaşları sevindirdi. İl özel idaresi yetkilileri ise merkezde 1 köy ve 1 mezra, Derecik’te 1 köy ve 2 mezra, Şemdinli’de 18 köy ve 69 mezra yolu olmak üzere 92 yerleşim yerinin kapandığını duyurdu. Hakkari 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:00 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Hakkari 5 günlük hava durumu
Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 97 köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.
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