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Hakkari Yüksekova'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08:59 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 09:02 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yüksekova'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yüksekova'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.36'da merkez üssü Yüksekova olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksekova ilçemizde saat 7.36'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

#Hakkari
#deprem
#afad
#Kandilli Rasathanesi son depremler
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