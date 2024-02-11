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Belediye otobüsündeki tartışmada kan aktı: Araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde B.A., belediye otobüsünde tartıştığı kişi tarafından araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

08:54 - 11/02/2024 Pazar
DHA
B.A. kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
B.A. kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi.


B.A., 334 numaralı Kızılay- Zirvekent otobüsünde, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Otobüsten inen ikili arasında daha sonra arbede çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişi, B.A.'yı defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. 

B.A. kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 


Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.







#Ankara
#Mamak
#Bıçaklı saldırı
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