Belediye otobüsündeki tartışmada kan aktı: Araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı

B.A., 334 numaralı Kızılay- Zirvekent otobüsünde, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Otobüsten inen ikili arasında daha sonra arbede çıktı. İsmi öğrenilemeyen kişi, B.A.'yı defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.