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Hakkari ve ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi

Hakkari ve ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi

08:2427/12/2024, Cuma
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Hakkari
Hakkari

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yüksekova'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.Gece saatleri itibariyle ilçe genelinde başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışının olduğu Yüksekova'da görüş mesafesi yer yer düşerken, karla mücadele ekipleri ise yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

Hakkari ve ilçeleri için kar tatili

Öte yandan, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla, Hakkari ve ilçelerinde 27.12.2024 tarihiyle 1 gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.



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