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Pendikspor, Halil Akbunar 1 yıllığına renklerine bağladı

Süper Lig'e yükselen İstanbul ekibi kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Pendikspor, Eyüpspor'dan 1 yıllığına renklerine bağladı. Halil Akbunar geçtiğimiz sezon Westerlo'da 15 maçta 3 gol,1asist, Eyüpspor'da 19 maça çıkıp 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Peki Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar nereli kaç yaşında hangi takımlarda oynadı. İşte Halil Akbunar’ın futbol kariyeri

16:02 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Halil Akbunar kimdir?

Halil Akbunar kimdir?

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, 1.Lig temsilcisi Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı 1 yıllığına kiraladı. İşte Halil Akbunar’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi ve futbol kariyeri.

Halil Akbunar kimdir?

Halil Akbunar, 9 Kasım 1993 tarihinde İzmir’de doğdu. 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da oynamaktadır.

Halil Akbunar futbol kariyeri

Futbola Balçova İdman Yurdu'nda başlayan Halil Akbunar, 2010 yılında Antalyaspor altyapısına transfer oldu. 1 yıl sonra Antalyaspor Halil Akbunar'ı serbest bırakınca memleketi İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin altyapısına transfer edildi. 2011-12 sezonunun devre arasında Göztepe ile profesyonel sözleşme imzaladı. İlk maçına 14 Ocak 2012'de Kartalspor karşısında çıktı.

2016-2017 sezonunda Göztepe'ye geri döndü. Göztepe'de 2016-2017 sezonunda çok etkili bir performans sergilemiş ve kulübün Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştur. 2017-2018 sezonunda kadro rotasyonunda yer bulan oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise kadronun değişmezlerinden olup, gol ve asistleriyle kulübünün Süper Lig'de kalmasında etkili olmuştur. 2019-2020 sezonunda İlhan Palut'un göreve gelmesiyle takımın kilit oyuncularından biri olmuş ve yine takımın vazgeçilmez ismi olmuştur. Ayrıca kulübün Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Beşiktaş'a karşı şık bir golle takımını öne geçiren golü atmış ve bu stadyumda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçmiştir.

2015-2016 sezonun başında Elazığspor'a kiralandı. Sezon boyunca Halil Akbunar 30 maç 3 gollük bir performans sergilemiştir. O sezon Halil Akbunar'lı Elazığspor, Adana Demirspor deplasmanında son dakikada yediği golle 1. Lig Play-Off finaline yükselememiştir.

Halil Akbunar'ın millî takım kariyeri

Halil Akbunar 2011-12 sezonu başında Türkiye U-19 millî takımına çağırılmıştır. U-19 millî takımı formasıyla 2 maçta forma giymiştir.

2012-13 sezonu başında Abdullah Ercan yönetimindeki Türkiye U-20 millî takım kadrosuna çağırılmıştır. Türkiye U-20 millî takımıyla Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmıştır. U-20 millî takımıyla çıktığı bu turnuvada Halil Akbunar, 11 maçta 2 gol kaydetmiştir. 19 Mart 2021 tarihinde kariyerinde ilk kez Türkiye Milli Futbol Takımı'na seçilmiştir.

Halil Akbunar evli mi?

2016 yılında Gülçin Kabaş ile evlenmiştir. Bu evlilikten 2017 yılında Ela adında bir kızı olmuştur.

#Halil Akbunar
#Halil Akbunar hayatı
#Pendikspor
#eyüpspor
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