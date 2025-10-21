Yeni Şafak
Hamdi Akın kimdir?

Hamdi Akın kimdir?

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın
AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da doğan Hamdi Akın, Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün üyesidir ve 2000-2002, 2024-2025 yılları arasında Fenerbahçe’nin Asbaşkanlığını yaptı. 1997 senesinde Tepe Grubu ile birlikte TAV'ı kurdu. Hamdi Akın, Halen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005'ten bu yana TAV Havalimanları Holding’in de Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmekte.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı, eski Fenerbahçe As Başkanı Hamdi Akın, İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

Hamdi Akın kimdir?

17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Ankara Yenimahalle'de Mustafa Kemal Lisesi'nde okudu. Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 8987 sicil numaralı üyesidir ve 2000-2002, 2024-2025 yılları arasında Fenerbahçe’nin Asbaşkanlığını yapmıştır.

1976 yılında müteahhitliğe adım atarak kendi şirketi olan Akfen’i kurdu. 1980’li yıllarda genellikle altyapı olmak üzere, hastane ve okul işleri yaptı. 1986 yılında Kamu altyapı yatırımları alanında ilk işi ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle yapılan Antalya Havalimanı Terminal Binası oldu. Kayseri Erkilet Havalimanı, Çarşamba Havalimanı, Isparta Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Bursa Doğalgaz'ın müteahhitliğini yaptı.

1997 senesinde Tepe Grubu ile birlikte TAV'ı kurarak ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle yapılan İstanbul Atatürk Havalimanı’nın ihalesini aldı. 2005 yılında dünyanın en büyük liman işletmecilerinden PSA ile eşit ortaklık kurdu ve Mersin Limanı’nın 36 yıllık işletme hakkının özelleştirmesi ihalesini kazandı.

Halen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005'ten bu yana TAV Havalimanları Holding’in de Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

