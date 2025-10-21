1976 yılında müteahhitliğe adım atarak kendi şirketi olan Akfen’i kurdu. 1980’li yıllarda genellikle altyapı olmak üzere, hastane ve okul işleri yaptı. 1986 yılında Kamu altyapı yatırımları alanında ilk işi ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle yapılan Antalya Havalimanı Terminal Binası oldu. Kayseri Erkilet Havalimanı, Çarşamba Havalimanı, Isparta Havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Bursa Doğalgaz'ın müteahhitliğini yaptı.