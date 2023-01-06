Hane geliri nedir, hane geliri nasıl hesaplanır?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile ilgili detaylar belli olduktan sonra internette hane geliri ile ilgili araştırmalar arttı. Hane geliri tespiti ile ilgili yöntemleri ve örnekleri haberimizde bulabilirsiniz.

HANE GELİRİ NASIL TESPİT EDİLİR? YÖNTEMLER NELER?

Hane geliri tespiti için örnek verecek olursak; Resmi kayıtlarda bir evde anne, baba ve 1 çocuk yaşıyorsa ve her biri 5 bin 500 TL’lik asgari ücret alıyorsa 5.500 x3’ten hane halkı geliri 16 bin 500 TL olur.

Hane gelirinin tespiti için birkaç yöntem vardır:

1- Vergi beyannamesi: Hane gelirinin tespiti için en yaygın kullanılan yöntem vergi beyannamesidir. Bu beyanname, hane içinde yaşayan bireylerin aylık ya da yıllık olarak elde ettiği tüm gelirleri ve bu gelirlerden çıkarılacak olan vergileri içerir.

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2- Anketler: Hane gelirinin tespiti için yapılan anketler, hane içinde yaşayan bireylerin aylık ya da yıllık olarak elde ettiği gelirleri sormak suretiyle hane gelirinin tespit edilmesine yardımcı olur.

3- Gelir vergisi beyannamesi: Gelir vergisi beyannamesi, bir hane içinde yaşayan bireylerin aylık ya da yıllık olarak elde ettiği gelirleri ve bu gelirlerden çıkarılacak olan vergileri içerir. Bu beyanname, hane gelirinin tespiti için de kullanılır.

4- Özkaynak yöntemi: Özkaynak yöntemi, bir hane içinde yaşayan bireylerin aylık ya da yıllık olarak elde ettiği tüm gelirleri ve bu gelirlerden çıkarılacak olan vergileri dikkate alınarak hane gelirinin tespit edilmesine yardımcı olur.

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