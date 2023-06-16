Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli "Cumhuriyet'in 100'ncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri ile 19 yeni il, 27 ilçe için sinyal verdi. Bahçeli'nin bu çıkışına iktidar kanadından olumlu cevap geldi.
AK Parti konuya ilişkin bir çalışma yaptı. Daha önce "Yerel Yönetimler Kanun" üzerinde çalışılırken bu konu üzerine de mesai harcandığı bildirildi. Ancak seçim gündemi nedeniyle çalışmaların rafa kaldırıldığı ifade edildi. Çünkü il olmak isteyen çok sayıda ilçe olduğu için beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için sürecin seçim sonrasına bırakıldığı kaydedildi.
Türkiye genelinde bu sene yapılan bir araştırmada, tek tek ilçeler ele alınarak ve çeşitli özellikleri (nüfus büyüklüğü, ilin merkez ilçesine uzaklığı ve sosyo-ekonomik koşulları gibi) değerlendirilerek, il olmaya aday ilçeler belirlendi. İşte il olmaya en yakın ilçelerimiz şunlar:
, Mardin: Midyat nüfusu 2022 yılına göre 120.069. Bu nüfus, 59.939 erkek ve 60.130 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,92 erkek, %50,08 kadındır.
, Hakkari: Yüksekova nüfusu 2022 yılına göre 117.739. Bu nüfus, 60.127 erkek ve 57.612 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,07 erkek, %48,93 kadındır.
, Adıyaman: İlin merkezden sonra en büyük ilçesi olan Kahta, nüfusu 2022 yılına göre 128.961. Bu nüfus, 65.657 erkek ve 63.304 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,91 erkek, %49,09 kadındır.
, Balıkesir: Balıkesir'in 2018 rakamlarına göre en kalabalık üçüncü ilçesi olan Edremit'in nüfusu, 2022 yılına göre 167.901. Bu nüfus, 82.125 erkek ve 85.776 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %48,91 erkek, %51,09 kadındır.
, Ankara: 1926 yılından beri ilçe statüsünde olan Polatlı'nın 2018 yılı nüfusu, 2022 yılına göre 128.378. Bu nüfus, 63.917 erkek ve 64.461 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,79 erkek, %50,21 kadındır.
, Ordu: İlin Altınordu'dan sonra en kalabalık ikinci ilçesi Ünye nüfusu 2022 yılına göre 132.432.
Bu nüfus, 65.996 erkek ve 66.436 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,83 erkek, %50,17 kadındır.
, Diyarbakır: 1926 yılından bu yana ilçe statüsünde bulunan Ergani'nin 2022 yılına ait nüfusu,.
Bu nüfus, 69.058 erkek ve 67.041 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,74 erkek, %49,26 kadındır.
, Adana: İlin 130 bin 495 nüfuslu ilçesi Kozan, yine 1926 yılında ilçe statüsüne kavuştu. Kozan nüfusu 2022 yılına göre 132.703. Bu nüfus, 67.009 erkek ve 65.694 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,50 erkek, %49,50 kadındır.
, Şırnak: İlin bu en kalabalık ilçesinin nüfusu 2022 yılına göre 159.754. Bu nüfus, 81.445 erkek ve 78.309 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,98 erkek, %49,02 kadındır.
, Kahramanmaraş: Elbistan nüfusu 2022 yılına göre 141.307. Bu nüfus, 71.921 erkek ve 69.386 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,90 erkek, %49,10 kadındır.
, Konya: Ereğli nüfusu 2022 yılına göre 175.309. Bu nüfus, 87.258 erkek ve 88.051 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,77 erkek, %50,23 kadındır.
, Kırklareli: Lüleburgaz nüfusu 2022 yılına göre 153.903. Bu nüfus, 77.327 erkek ve 76.576 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,24 erkek, %49,76 kadındır.
, Balıkesir: Bandırma nüfusu 2022 yılına göre 164.965. Bu nüfus, 83.381 erkek ve 81.584 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,54 erkek, %49,46 kadındır.
, Aydın: Nazilli nüfusu 2022 yılına göre 162.737. Bu nüfus, 79.744 erkek ve 82.993 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,00 erkek, %51,00 kadındır.
, Manisa: Akhisar nüfusu 2022 yılına göre 177.419. Bu nüfus, 89.151 erkek ve 88.268 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,25 erkek, %49,75 kadındır.
, Van: Erciş nüfusu 2022 yılına göre 171.000. Bu nüfus, 88.193 erkek ve 82.807 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,57 erkek, %48,43 kadındır.
, Zonguldak: Ereğli nüfusu 2022 yılına göre 175.309. Bu nüfus, 87.258 erkek ve 88.051 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,77 erkek, %50,23 kadındır.
, Antalya: Manavgat nüfusu 2022 yılına göre 252.941. Bu nüfus, 129.834 erkek ve 123.107 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,33 erkek, %48,67 kadındır.
, Hatay:İskenderun nüfusu 2022 yılına göre 251.682. Bu nüfus, 126.156 erkek ve 125.526 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,13 erkek, %49,87 kadındır.
, Şanlıurfa: Siverek nüfusu 2022 yılına göre 267.942. Bu nüfus, 136.016 erkek ve 131.926 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,76 erkek, %49,24 kadındır.
, Tekirdağ: Çorlu nüfusu 2022 yılına göre 290.155. Bu nüfus, 147.038 erkek ve 143.117 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,68 erkek, %49,32 kadındır.
, Bursa: İlin 45 km kadar güneydoğusunda bulunan ilçe nüfusu 2022 yılına göre 294.485. Bu nüfus, 148.438 erkek ve 146.047 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,41 erkek, %49,59 kadındır.
, Antalya: 312 bin 319 nüfusa sahip olan Antalya'nın güzel ve turistik ilçesi Alanya, şehir merkezine yaklaşık 154 km uzaklıkta yer alıyor. Alanya nüfusu 2022 yılına göre 364.180. Bu nüfus, 184.024 erkek ve 180.156 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,53 erkek, %49,47 kadındır.
, Mersin: Tarsus nüfusu 2022 yılına göre 350.732. Bu nüfus, 176.678 erkek ve 174.054 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,37 erkek, %49,63 kadındır.
Bandırma, Fethiye, Nazilli, Akhisar il olacak mı? İl olmayı bekleyen 19 şanslı ilçe
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "100 il 1000 ilçe" söylemiyle birlikte gözler il olacak ilçelere çevrildi. Türkiye'de şuan 81 il ve 922 ilçe bulunurken, il sayısının 100'e çıkması durumunda 19 yeni il ve 78 yeni ilçe olacak. Hangi ilçeler il olacak, il olmaya aday ilçeler hangileri? sorusunda il yapılacak ilçeler kriterine bakıldığında Bandırma, Fethiye, Nazilli, Akhisar il olacak ilçeler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Peki Bandırma il mi oluyor? Fethiye il mi olacak? Nazilli il olacak mı? Akhisar il olacak ilçeler arasında mı? Bandırma, Fethiye, Nazilli, Akhisar ne zaman il olacak? İşte il olmaya aday ilçeler listesi.