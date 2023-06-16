MHP lideri devlet Bahçeli’den son dakika 100 il, bin ilçe’ önerisi geldi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda il olacak içeler önerisi da ele alındı. AK Parti 19 ilçenin il olması için çalışmalara başladı. Bu gelişmenin ardından hangi ilçeler il olacak, yeni il olacak ilçeler açıklandı mı, hangi ilçeler il oluyor? soruları da bir hayli arttı. Çoktan beri il olmayı bekleyen İskenderun, Gebze ve İnegöl’de il olmaya yönelik büyük sevinç oluştu. Peki İskenderun il mi olacak? Gebze il mi oluyor? İnegöl il olacak ilçeler listesinde var mı? İşte il yapılacak ilçeler listesi.