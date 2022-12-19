TOKİ yeni kura takvimini duyurdu! Aralık ayı TOKİ il il kura çekiliş tarihleri

TOKİ kura çekimi il il noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yayınlanan TOKİ kura takvimi tarihleri güncellendi. Son olarak 18 Aralık'a kadar duyurulan TOKİ kura çekimi tarihleri ve illeri 25 Aralık'a kadar açıklandı. İşte, Aralık il il TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi...

TOKİ ARALIK İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

19 Aralık: Bayburt ve Tokat

20 Aralık: Rize ve Yozgat

21 Aralık: Yozgat ve Artvin

22 Aralık: Kırıkkale

23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

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24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

25 Aralık: Nevşehir

NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

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TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

📍 Yarın kuralar Tokat ve Bayburt illerimizde...



▶️ Bütün kuralar https://t.co/oWsmLa5hXc adresinden ve YouTube hesabımızdan canlı yayınlanacak.https://t.co/fKuTe6blPC



🗓️ Günlük Kura Takvimi pic.twitter.com/qegWphBwTV — TOKİ (@Toki_Kurumsal) December 18, 2022