Hangisinin kelime anlamının Türkçe çevirisi 'nazik yol', 'kibar yol', 'zarif yol'dur? İşte Milyoner'deki 200 bin TL'lik sorunun yanıtı

Hangisinin kelime anlamının Türkçe çevirisi 'nazik yol', 'kibar yol','zarif yol'dur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşamki 1181. yeni bölümünde 200 bin TL değerindeki bu sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte sorunun doğru cevabı.

Soru: Hangisinin kelime anlamının Türkçe çevirisi 'nazik yol', 'kibar yol','zarif yol'dur?

Cevap: A: Judo

A: Judo

B: Sumo

C: Kungfu

D: Bale

