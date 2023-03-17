Hatay İmsakiye: 2023 Hatay İftar Vakti - Hatay Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?
Hatay imsak, sahur ve iftar vakitleri 2023
Hatay iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Hatay Ramazan imsakiyesi ve Hatay iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.
2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.
Sabah namazı kaç rekat?
Sabah namazı iki rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekatta kılınır.
Sabah namazı nasıl kılınır?
Sabah namazı sünnetinin 1. rekatının kılınışı:
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değecek şekilde eller yukarı kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
"Allah'u Ekber" denilir ve Rükü'a
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir.
Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir
Sabah namazının sünneti nasıl kılınır?
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.
Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.
Sabah namazının farzı nasıl kılınır?
- Niyet edilir
- Tekbir getirilir
- Sübhaneke okunur
- Euzü-besmele çekilir
- Fatiha Suresi okunur
- Kur'an'dan bir sure okunur
- Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
- Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
- Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir.
Sabah namazı farzının ikinci rekatının kılınışı
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.
Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.