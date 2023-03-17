Hatay sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Hatay’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak.

her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Hatay imsak vakti, Hatay sahur vakti ve sabah ezanı saatini de içeren Hatay 2023 imsakiyesi...