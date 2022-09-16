Hatayspor ile Kayserispor 5. kez kozlarını paylaşıyor: Maç saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor - Kayserispor karşı karşıya gelecek. Keyifli geçmesi beklenen maçın sonucu da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Hatayspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Hatay Stadı’nda karşılaşacak. Bugün Yeni Hatay Stadyumu’nda 20:00’da başlayacak olan müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Hatayspor Kayserispor maçı hangi kanalda canlı?

Hatayspor Kayserispor maçı beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

İki ekip, Süper Lig tarihinde daha önce 4 kez karşılaştı. 4 maçta 2 kez Hatayspor kazanırken 2 kez de Yukatel Kayserispor kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda 14 gol atıldı.

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Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1

2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3

2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

2021/2022 Kayserispor-Hatayspor 4-3

Kayserispor'da hangi oyuncular sakat?

Ligin 7. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’da 7 eksik var.

Süper Ligin 7. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor’da 7 futbolcu forma giyemeyecek. Teknik Direktör Çağdaş Atan, sakatlıkları süren Emrah Başsan, Ali Karimi, Joseph Attamah ve Majid Hosseini ile performanslarından ötürü Mustafa Pektemek, Cenk Gönen ve Nurettin Korkmaz’ı Hatayspor maçı kafilesine dahil etmedi. 22 kişilik kamp kadrosunda Bilal Bayazıt, Abdulkadir Taştan, Mehmet Şamil Öztürk, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Hayrullah Erkip, Yaw Ackah, Andrea Bertolacci, Bernard Mensah, Carlos Mane, Gustavo Campanharo, Olivier Kemen, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, İlhan Parlak, Talha Sarıaslan ve Mario Gavranovic yer buldu.

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Teknik Direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Antalyaspor maçında kazanan kadroyu yine sahaya sürmeye hazırlanıyor. Stoper mevkiinde Hosseini’nin yerine Arif Kocaman forma giyecek.

Kayserispor taraftarından takımlarına büyük destek

Süper Lig’in 7.haftasının açılış maçında Hatayspor’a konuk olacak Yukatel Kayserispor, taraftarının desteğini yanında hissedecek. Kayserispor’un en büyük taraftar grubu olan Kapalı Kale, bu müsabaka için 10 otobüs taraftar ile Hatay’a gidiyor. Kapalı Kale Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali, iç sahada oynadığı 3 maçı kazanıp deplasmandan henüz puan veya puanlar ile dönemeyen Yukatel Kayserispor’un yanında olmak için Hatay’a gideceklerini ve maç boyunca takımlarını destekleyip ilk deplasman galibiyetine hep birlikte imza atmayı istediklerini söyledi.

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Kapıl Kale Taraftar grubu ve Kayserispor taraftarları, bugün öğle öncesi Hatay’a hareket edecek.

Bu haftanın maç programı

Bugünkü maçlar

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

Yarın:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

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- 1. Lig

Bugün:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor (Eyüp)

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)

16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)

- 2. Lig

Beyaz Grup:

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18 Eylül Pazar:

15.30 Bitexen Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor (Düzce 18 Temmuz)

16.00 Arnavutköy Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu

16.00 Somaspor-Esenler Erokspor (Soma Atatürk)

16.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Nazilli İlçe)

19.00 Bursaspor-Sivas Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Hes İlaç Afyonspor-Çorum FK (Zafer)

19.00 Şanlıurfaspor-Ankaraspor (11 Nisan)

19.00 Menemen FK-İnegölspor (Menemen İlçe)

19.00 Isparta 32 Spor-Bayburt Özel İdare (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

18 Eylül Pazar:

15.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)

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15.00 Etimesgut Belediyespor-Pazarspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 GMG Kastamonuspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Gazi)

15.30 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Kırşehir FK-Sarıyer (Kırşehir Ahi)

15.30 Serik Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor (Serik İsmail Oğan)

16.00 Kocaelispor-Bucaspor 1928 (Belediye Derincespor)

17.00 İskenderunspor-Adıyaman FK (Yeni Hatay)

19.00 Diyarbekirspor-1461 Trabzon FK (Diyarbakır)

19.00 TECO Karacabey Belediyespor-Fethiyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

- 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.30 Hacettepe 1945-Karbel Karaköprü Belediyespor (Çubuk İlçe)

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16.00 Belediye Derincespor-1954 Kelkit Belediyespor (Belediye Derincespor)

18 Eylül Pazar:

15.00 Entegre Solar Elazığspor-Amasyaspor (Elazığ Doğukent)

15.30 Nevşehir Belediyespor-Yomraspor (3 No'lu Çim Saha)

15.30 1922 Konyaspor-Karşıyaka (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.00 Edirnespor-52 Orduspor (Edirne 25 Kasım)

16.00 GEMA Polimer Şile Yıldızspor-Eskişehirspor (Şile)

16.00 Belediye Kütahyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Dumlupınar)

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Çatalcaspor (Mersin)

2. Grup:

Yarın:

16.00 Kuşadasıspor-Bulvarspor (Kuşadası Özer Türk)

18 Eylül Pazar:

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15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Armoni Alanya Kestelspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Darıca Gençlerbirliği (Of İlçe)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Turgutluspor (Iğdır Şehir)

15.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Başpınar)

15.30 Karaman FK-Elazığ Karakoçan FK (Kemal Kaynaş)

16.00 Bayrampaşa-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

3. Grup:

Yarın:

15.30 Kepez Belediyespor-Osmaniyespor (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Efeler 09 (Tepecik Şenol Güneş)

16.00 Akhisarspor-Merkür Holding Erbaaspor (Spor Toto Akhisar)

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18 Eylül Pazar:

15.00 Muş 1984 Muşspor-Güneş Holding Çankaya FK (Muş Şehir)

15.00 Artvin Hopaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Hopa İlçe)

15.00 Malatya Arguvanspor-Bursa Yıldırımspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.00 Fatsa Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Fatsa İlçe)

15.30 Niğde Anadolu FK-Bergama Belediyespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

15.30 68 Aksaray Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Dağılgan)

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