Müslüman aleminin en sevdiği ve en mübarek ayların biri olan Ramazan ayının en güzel ibadetlerinden biri hatim okumanın faziletleri ile ilgili hazırladığımız haberimiz sizlerle...

Hatim nedir?

Hatim, İslam dini içerisinde kullanılmaya devam eden kavramlardan bir tanesidir ve İslam dininin temel yapısını oluşturan etkenlerden bir tanesidir. Kur'an-ı baştan sona olacak şekilde okuma uygulamasına hatim adı verilir. Kur'an da yer alan bütün ayetlerin yüzden veya ezberden okunmasına kısa bir ifade ile hatim denir.

Hatim nasıl yapılır?

Hatim yapabilmek için Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar okunması yeterli olmaktadır. Allah katında yapılmış en makbul olan ibadetlerden bir tanesi hatim şeklinde bilinir. Hatmi isteyen kişiler tek başlarına isteyenler de cüzleri ayırarak da birden çok kişi vasıtası ile gerçekleştirebilirler. Hatim yaptıktan sonra muhakkak hatim duasının da yapılması gerekir. İster ezbere bir şekilde ister düz bir biçimde okunması ile Kur'an-ı Kerim hatmedilebilir.

Hatim yaptıktan sonra hatim duası adı verilen duanın da yapılması gerekir. Bunun için iki farklı tipte yapmak mümkündür. Hatim duasında herhangi bir biçimde farklılık olmasının bir özelliği yoktur. Hatim duasını Arapça orijinal bir biçimde okumak gerekir. Arzu edilirse hatim duasını yapıldıktan sonra da istihare duası okunabilir.

Hatim nedir? Hatim duası nasıl yapılır?

Hatim nasıl indirilir?

Hatim indirmek için ilk olarak bir hatim duasının okunması gerekir. Hatim duasının okunmasından önce ise iyi bir niyetin dilenmesi gerekir. Daha sonra hatim indirebilmek için Kur'an-ı Kerim'i biliniyorsa ezbere bir şekilde, bilinmiyorsa ise yüzünden direkt şekilde okunabilir ve bu şekilde de hatim indirilebilir.

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Hatim duasının Arapça ve Türkçe okunuşu

''Yüce olan Allah, şüphesiz doğru söylemiştir. Onu Peygamberimiz(a.s) bize ulaştırmıştır.''

Ardından hatim duası okunur(Satır satır Arapça ve Türkçe meallerine yer verilmiştir.);

''El - hamdü lillahi Rabbil - Alemin.

Vel-akibetü lil-müttekin. Vela ‘udvane illa ‘alezzalimîn.

Ves-salatü ves-selamü ‘alâ Rasulina Muhammedin ve ‘alihi ve sahbihi ecme'in.''

''Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz.Muhammed(a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.''

''Rabbena takabbel minna inneke ente’s-semi’ul-‘alim.

Ve tüb ‘aleyna ya Mevlana inneke ente’t-tevvabür-Rahim.

Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekîm. Bi beraketil-Kur’anil-‘aziîm.''

''Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.

Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur’an-ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.''

Kısımları ile beraber devam eden hatim duası okunup tamamlanır. Ardından da fatiha suresi okunarak hatim edilen Kur'an-ı Kerim için hatim duası bitirilir.

Mukabele linki:https://www.yenisafak.com/rama...