|
Özgün

Ülke Genelinde Günlük Hava Durumu (23 Ağustos 2023)

Meteoroloji 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde sıcak hava etkisini sürdürürken bazı illerde orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Sıcaklığın ne zaman azalacağı, ne zaman serinleyeceği bu kapsamda merak ediliyor. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Çanakkale il il hava durumu detayları haberimizde.

13:39 . 23/08/2023 mercredi
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Ülke genelinde sıcak havanın esiri olurken uzun zamandır yağmur yağmıyor. Barajlardaki su seviyesi yüzde 30'lara düşerken bu durum endişe yaratıyor. Peki, sıcaklıklar ne zaman azalacak? İşte 23 Ağustos hava durumu...

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLARLA BERABER KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Meteoroloji, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğini ifade ederek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

23 AĞUSTOS İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



#hava durumu
#meteoroloji
#hava sıcaklığı
il y a 2 heures
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen atama sonuçları açıklandı: Şimdi sıra 2. yer değiştirme başvurularında!