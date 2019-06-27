Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat 100 yıllık konak hayat buldu
KÜLTÜR SANAT

100 yıllık konak hayat buldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan tarihi Mavi Konak, restore edilerek ayağa kaldırıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril ilçesinde bir süre önce başladığı Mavi Konak’ın restorasyonunu tamamladı. Aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışması ile Mavi Konak kent belleğine kazandırıldı.

Haber Merkezi IHA
Mavi Konak
Mavi Konak

Külahçıoğlu Un Fabrikası, Merzeci Un Fabrikası, İbrahim Çallı Sanat Evi, Konyalıoğlu Konağı, Balcı Evi, Sürücü Evi, Osmanbey Konağı, Ali Bilge Evi, Necip Ökten Evi, Abdüloğlu Evi, Cezmi Ökten Evi, Adil Beştaş Evi ve Tarakçı Evi gibi Denizli'nin yıkılmaya yüz tutmuş çok sayıda tarihi değerini restore ederek kente kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Eserler gelecek nesillere aktarılıyor

Geçmişe dair değerlerin yaşatılması adına Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tarihi yapıların yok olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Başkan Osman Zolan, "Ecdadımızdan kalan değerleri gelecek nesillere ulaştırıp, geçmişimizden gelen güzel birikimlerimizin ilelebet yaşatılması adına çalışmalarımızı Denizlimizin tamamında sürdürüyoruz. Bu kapsamda Çivril ilçemizde yer alan bu tarihi yapıyı yeniden ayağa kaldırmış olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

20. yüzyılın ilk çeyreğinden kalma

Mavi Konak, Türk konut mimarisinin “kapalı sofalı plan tipine” uygun olarak inşa edilmiştir. Kendi bahçesine dönük, sokağa doğrudan açılmayan; kapalı sofa planlı; genelde iki katlı ve saçaklı ev tipleri ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen geleneksel Denizli kent ve kırsal konutlarının tipik özelliklerini yansıtmaktadır. Mimari ve estetik değer açısından bakıldığında ise barok tarzı alçı plastik kabartmalar, alçı kabartma bitkisel kompozisyon, akantus yapraklı başlıklara sahip plastırlar, geometrik bezeme örnekleri sivil bir konut örneği için oldukça değerlidir.

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