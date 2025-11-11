1.024 noktadan müdahaleyle titremeye veda

Pek çok kişi yaşadığı titreme sorununu göz ardı ederken, aslında bu sorun günlük yaşamı önemli ölçüde etkiliyor. Bazen bir kaşığı tutamayan, bazen ise bir adım dahi atamaz hale gelen bireylerin dikkatli olması gerekiyor. Yaşlanma ve stres başta olmak üzere pek çok sebebin titremeye yol açtığını belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, “Parkinson ve Esansiyel Tremor gibi hastalıklarla ortaya çıkan titremeler, beyin pili ve akıllı ses ötesi (MRgFUS) tedavisiyle büyük oranda gideriliyor” dedi.

Ali Zırh

İLAÇ ZAMANLA ETKİSİNİ YİTİRİYOR

Titremeler için ilk önce ilaç tedavisi uyguladıklarını vurgulayan Zırh, bu ilaçlarla hastalarda eksik olan dopaminin yerine konulduğunu belirterek, “Özellikle Parkinson hastalarının yaklaşık yüzde 80–85’in başlangıçta bu tedaviye iyi yanıt veriyor. Ancak zamanla ilaçların etkisi azalıyor. Hastalar yüksek doz ilaca rağmen rahatlamıyor. Günün büyük bölümünü tutuklukla geçiriyor. İlaç tedavisi tıkandığında beyin pili olarak bilinen Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ameliyatı devreye giriyor” vurgusu yaptı.

5 YILLIK VERİLER YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Titreme tedavisinde cerrahi işlem gerektirmeyen yeni bir yönteme dikkat çeken Zırh, “Akıllı Ses Ötesi (MRgFUS) adı verilen bu yöntemle kafa derisinden gönderilen 1.024 ultrason dalgası Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) teknolojisinin birlikte kullanılıyor. Böylece titremeye neden olan beynin hedef bölgesi etkisiz hale getiriliyor” şeklinde konuştu. Zırh, 5 yıllık takip sonuçlarına göre hastaların yüzde 70–73’ünün MRgFUS tedavisi sonrası titremeden büyük oranda kurtulduğunu vurguladı.

HASTALIĞIN İLK GÜNLERİNE DÖNÜŞ

Beyin pili ve son zamanlarda adından sıkça bahsedilen akıllı ses ötesi (MRgFUS) tedavileri sayesinde 10 yıllık Parkinsonlunun, hastalığının ilk yıllarına geri dönebildiğini vurgulayan Zırh, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu uygulamalarla sosyal hayattan kopan kişiler yeniden bağımsız yaşama şansı buluyor. Önemli bir kısmı da mesleklerini tekrar icra edebilme şansı yakalıyor.”

NİÇİN TİTRİYORUZ?

Toplumda Parkinson’dan 7-8 kat daha sık görülen Esansiyel Tremor rahatsızlığı da titremeye yol açıyor. Titremeler stres ve genetik yatkınlığın yanı sıra, kafa travmaları ve MS sonrası veya beyinde bazı hasarlar sonrası oluşan titremeler de mevcut.











