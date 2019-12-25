Hayat 11 İstanbul Edebiyat Festivali yarın başlıyor
KÜLTÜR SANAT

11. İstanbul Edebiyat Festivali yarın başlıyor

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle düzenlediği, bu yıl 11’incisi yapılacak olan İstanbul Edebiyat Festivali başlıyor. 26-27-28 Aralık tarihleri arasında “Edebiyat ve Gençlik” temasıyla İstanbullulara edebiyat şöleni yaşatacak olan festivalin açılışı, 26 Aralık Perşembe günü (Yarın) saat 11.30’da TYB İstanbul’un mekânı olan Kızlarağası Medresesi’nde yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
11. İstanbul Edebiyat Festivali, TYB İstanbul’un mekânı olan Kızlarağası Medresesi’nde başlayacak.
11. İstanbul Edebiyat Festivali, TYB İstanbul’un mekânı olan Kızlarağası Medresesi’nde başlayacak.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik, Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirdiği 11. İstanbul Edebiyat Festivali, 26 Aralık Perşembe gününden itibaren şehre edebiyat bayramı yaşatacak.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı yaptığı açıklamada İstanbul Edebiyat Festivali'nin Türkiye'nin en büyük edebiyat organizasyonu olduğunu belirterek edebiyatseverlerin teveccühüyle geleneksel hale geldiğini ifade etti.

Festival afişi

Açılış coşkusu

26 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleşecek açılışta, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan bir konuşma yapacak. Göksel Baktagir’in açılış konserinin ardından Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın yöneteceği, A.Ali Ural ve Doç. Dr. Mehmet Samsakçı’nın konuşmacı olarak katılacağı “Edebiyat ve Gençlik” başlıklı açılış oturumu gerçekleşecek. Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan da açılış gününde Doç. Dr. Dursun Ali Tokel ve Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın konuşacağı “Edebiyatçıların Gençlik Yılları” başlıklı oturumu yönetecek.

Festival programı
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