12 Punto heyecanı başladı

Feriye’deki basın toplantısıyla başlayan etkinlik, 26 Haziran’a kadar sinemaseverleri bir araya getirecek.

TRT Sinema Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği 12 Punto bu yıl da sinemacıları buluşturuyor. Dün Feriye’deki basın toplantısıyla başlayan etkinlik, 26 Haziran’a kadar sinemaseverleri bir araya getirecek. Sinema dünyasından önemli isimleri ağırlayacak olan 12 Punto, panel, açık hava film gösterimleri, masterclassları, söyleşi ve sunumları sosyal medya hesaplarından yayınlayacak.

Ortak yapımcılar arıyoruz

TRT’nin ortak yapımcı olacağı projelerin seçileceği etkinliğe ilişkin konuşan TRT 1 kanal koordinatörü Cemil Yavuz, 12 Punto’nun sinema sektörüne bir itiraz olduğunu söyledi: “Yerleşik jüri sistemine, hikâye anlatma şeklini değiştirmediğimiz yapıya, networke ve temaya itiraz. Türkiye’deki sinema anlayışı bir kırılmaya uğramalı. Amacımız yeni ortak yapımcılar bulmak.”

Cemil Yavuz-Faruk Güven

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven 12 Punto projelerinin önümüzdeki sene Saraybosna Film festivalinde yer alacağının müjdesini vererek etkinliğin öneminden şu sözlerle bahsetti: “Finalist projeler, uluslararası senaryo danışmanlığı alıyor. Projenin uluslararası arenadan nasıl algılandığını görmek, dramatik yapıyı güçlendirmek ve farklı bir açıdan bakmak için bu danışmanlıklar önemli.”

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Uzman isimler güncel konular

Üç projeye TRT ortak yapım ödülü, üç projeye ise ön adım ödülü verilecek. Ödül alan projelerin geliştirme, çekim öncesi finans planlama, uluslararası ortak yapım süreçleri ve çalışmaları desteklenecek. 6 projeye de TRT proje geliştirme ödülü verilecek.

Etkinlikte sinema, film festivalleri, senaryo, yeni nesil üretim ve dağıtım biçimleri, geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarıyla ele alınacak. 12 finalist proje sahibi, senaryo danışmanlarıyla toplantılar yapacak, pazarlama ve sunum konusunda uzmanlarla bir araya gelecek. Halka açık ve ücretsiz film gösterimleri ve yönetmen söyleşileri 26 Haziran’a kadar Feriye Sineması’nda olacak. Dünyanın önde gelen sinemacılarını ve filmlerini ağırlayacak olan 12 Punto 2022, 26 Haziran akşamı kapanış ve ödül töreniyle son bulacak.