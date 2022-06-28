Hayat 12 Punto ödülleri verildi
KÜLTÜR SANAT

“12 Punto” ödülleri verildi

Geçtiğimiz hafta 16 farklı ülkeden katılımla üç ayrı platformda gerçekleşen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “12 Punto 2022”de ödüller sahiplerini buldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
“12 Punto” ödülleri verildi
“12 Punto 2022”de ödüller sahiplerini buldu.

eçtiğimiz hafta 16 farklı ülkeden katılımla üç ayrı platformda gerçekleşen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “12 Punto 2022”de ödüller sahiplerini buldu. TRT Ortak Yapım Ödülünü Karanlıkta Islık Çalanlar, Süt Çiftliği ve Güve Çiçeği aldı. TRT Ön Alım dalında ödüllerin sahibi ise Güzel Bir Gece ile Ozan Yoleri, O da Bir Şey Mi ile Pelin Esmer ve Kör Gece ile Reis Çelik oldu. Proje Geliştirme dalında Beklenti, Çığ, Esma’dan Sonra, Geride Kalanlar, Kompleks, Yönetmen Kurgusu ödüllendirildi. Son olarak TRT Uluslararası Ortak Yapım dalında DJ Ahmet (Kuzey Makedonya), Apathy / Kayıtsızlık (Fransa), It All Ends Here / Her Şey Burada Bitiyor (Hırvatistan), Sermon to the Fish / Balıklara Nasihat (Azerbaycan) ödül aldı.

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