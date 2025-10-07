15 dakikada katarakta veda edin

Yaşla birlikte görme kalitesinde azalma, renklerin soluklaşması ya da ışığa hassasiyet… Pek çok kişi bu belirtileri 'yaşlılığa bağlı doğal bir süreç' sanıyor. Oysa bunlar, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle ortaya çıkan kataraktın ilk işaretleri olabilir. Günümüzde sadece ileri yaşlarda değil, diyabet, sigara kullanımı, yetersiz beslenme ve UV ışınlarına maruz kalma gibi etkenlerle genç yaşlarda da görülen katarakt, erken teşhis ve gelişmiş cerrahi yöntemlerle kalıcı olarak tedavi edilebiliyor. Dünya Göz Hastanesi’nden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Erdoğan, "Kataraktı olanlar uzaktaki cisimleri net göremiyor. Gece loş ışık ve gündüzleri parlak ışıkta da görüntü net olmuyor. Görme oranı yüzde 40’ın altına düştüğünde ise cerrahi müdahale gerekiyor" dedi.

AYNI GÜN TABURCU OLUYORLAR

Ameliyat sırasında opaklaşmış mercek temizlenip yerine hastanın ihtiyacına göre Trifokal veya EDOF lensin yerleştirildiğini ifade eden Erdoğan, "İşlem lokal anesteziyle 10-15 dakikada tamamlanıyor ve hasta aynı gün taburcu ediliyor. Birkaç gün içinde görme kalitesi belirgin şekilde artıyor” şeklinde konuştu.

Coşkun Erdoğan

İHTİYACA GÖRE LENS SEÇİMİ

Göz içi lenslerinin yaş, yaşam şekli ve beklentiye göre değişiklik gösterdiğini hatırlatan Erdoğan, "Odak mesafesi ve görüş konforu açısından farkları olan lensler daha net görüş sağlıyor. Yakın, orta ve uzak mesafeyi net gösteren Trifokal lensler sayesinde hastalar genellikle gözlük kullanmadan kitap okuyup, bilgisayar başında çalışabilme imkanına ulaşıyor. EDOF lensler ise daha çok uzak ve orta mesafede netlik sağladığı için sürücülük yapan, sporla ilgilenen ya da açık alanda çalışan kişilerce tercih ediliyor” vurgusu yaptı.

ARTIK HER YAŞTA GÖRÜLÜYOR

Kataraktın günümüzde sadece yaşlı hastalığı olmaktan çıktığını ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyabet, sigara, alkol kullanımı, yetersiz ve kötü beslenme, UV radyasyona maruz kalmak, travmalar, kortizonlu ilaç kullanımı, geçirilmiş üveit gibi enflamasyonun arttığı durumlarda katarakt daha erken yaşlarda görülüyor. Yaşam şeklimiz, uyku, spor ve beslenmemize dikkat ederek katarakt gelişimini önleyebilir ya da geciktirebiliriz.”











