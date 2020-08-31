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Hayat 2 Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivaline başvurular başladı
KÜLTÜR SANAT

2. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle 2’ncisi düzenlenecek olan “Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali” başvuruları başladı. 19-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan festivalde; 24 kısa film seçilecek, 8 finalist eser sahibi ağırlanacak ve 16 özel gösterim olacak. Son başvuru tarihi ise 4 Ekim.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Bu yıl 19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan “2.Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali”ne başvurular başladı. Geçtiğimiz yıl büyük bir ilgiyle karşılanan festivalde, bu sene de çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcı Erzincanlılarla bir araya gelerek deneyimlerini aktaracak. Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yer alacağı filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak. Başvurular, 4 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kudaka, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği’nin destekleriyle düzenlenen festivalde 24 kısa film seçilecek, 8 finalist eser sahibi ağırlanacak ve 16 özel gösterim yapılacak. 5 gün boyunca düzenlenecek olan senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, oyunculuk atölyeleri ve kamera atölyeleriyle deneyimli film üreticilerinin tecrübelerini aktaracakları “2. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali”, kapanışını ise sürpriz konserle yapacak.

Birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL’lik para ödülleri verilecek.

FESTİVALİN ANA JÜRİSİ İSE ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR:

SERDAR CAN (Mars Dağıtım Genel Müdürü- Ana Jüri Başkanı)

YÜKSEL YALOVA (Devlet Eski Bakanı)

NEDRET APAYDIN (İstanbul Kültür Elçileri Derneği Başkanı)

KUDRET SABANCI ( Yönetmen )

ALİCAN SEKMEÇ (Star TV Yayın Danışmanı)

FERRUH ERKAN (Mesat Derneği Başkanı)

BÜLENT BİLGİÇ (Oyuncu)

HAKAN ALTINER (Oyuncu)

NİZAMAMETTİN YÜCEL (TRT Reklam Dairesi Başkanı)

JALE ATABEY (Yönetmen)

ERKAN BEKTAŞ (Oyuncu)

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