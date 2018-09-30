2. Karagöz Festivali başlıyor

Karagöz Festivali kapsamında gösteriler, atölyeler, sergiler, söyleşiler ve Çat Kapı Karagöz etkinlikleri ile İstanbul’da bir ay boyunca Karagöz rüzgarı esecek. Festivalin çocuk açılışı yarın Eyüp Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Onur Konuğu: Üstün İnanç

Yazar Üstün İnanç’ın ‘Onur Konuğu’ olarak yer alacağı 2. İstanbul Karagöz Festivali kapsamında 2 Ekim akşamı düzenlenecek ödül töreninde, Karagöz sanatına katkı sağlamış kişi ve kurumlara ‘Yaşam Boyu Onur’, ‘Emek’, ‘Destek’ ve ‘Katkı’ ödülleri verilecek. Ayrıca Yaşayan İnsan Hazinesi Orhan Kurt, Metin Özlen ve Tacettin Diker adına, genç kuşak üç Karagöz sanatçısına ödül takdim edilecek.